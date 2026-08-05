黃道益活絡油上市逾半世紀信賴之選　連續三年榮登香港銷量No.1

傳承半世紀，-居家保健必備-香港黃道益活絡油。

【舊金山訊】五十多年來，黃道益活絡油秉承傳統中醫智慧，專注於舒筋活絡及日常肌肉關節 護理，深受香港 及全球消費者信賴。根據香港市場銷售數據，黃道益活絡油連續三年榮獲香港銷量No.1，成為眾多家庭必備的外用護理良品。

現代人生活節奏緊湊，長時間使用電腦、工作勞累、運動鍛鍊，加上年齡增長影響，皆容易引發肩頸僵硬、腰背痠痛、肌肉疲勞及關節不適等困擾。憑藉多年累積的品牌口碑與穩定品質，黃道益活絡油已成為許多消費者日常舒緩肌肉及關節不適的首選。

歷史悠久 配方傳承半世紀

1968年，黃道益先生結合多年臨床經驗與對中草藥的深入研究，於香港成功研製黃道益活絡油。歷經半個多世紀，品牌始終堅守品質與配方，成就今日的市場地位。

多重植物精油配方 滲透力佳

黃道益活絡油採用多種植物精油精心配製，具備優異滲透力，塗抹後能迅速滲入肌膚，配合按摩使用，有助舒緩因肌肉疲勞、運動後不適、勞損及關節不適所帶來的不適感，適合作為日常肌肉及關節護理之選。

正確按摩 效果加倍

搭配適當按摩手法，有助產品更均勻吸收，發揮最佳效果。

使用建議：

尋找不適部位

以拇指輕按患處，找出最感痠痛或緊繃的位置。

適量塗抹

取2至3滴黃道益活絡油滴於掌心，或直接塗抹於不適部位。

輕柔按摩

以拇指指腹作圈狀按摩，或順著肌肉紋理輕柔推拿約5至10分鐘。

熱敷加強

按摩後可配合熱毛巾熱敷，有助促進局部血液循環，加強產品吸收效果。

美國正貨購買提示

隨著黃道益活絡油享譽全球，市面亦出現不少仿冒產品，混淆消費者視聽。為保障自身權益，購買時請務必認明以下正貨標識：

美國總代理：Wicsun Trading Inc.（維新貿易公司）

NDC：57597-043-01

產品標示之NDC 57597-043-01為美國藥品識別號碼，代表該產品已依美國相關法規完成登記，可合法於美國市場銷售。

在此提醒廣大消費者，選購時務必認明美國正貨標識，以確保購得原廠正品，保障自身權益。

美國總代理資訊

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