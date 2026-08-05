我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨州擴大執法 這一州無證持白卡將通報DHS

川普再限出生公民權 打擊生育旅遊…今日5件事

黃道益活絡油上市逾半世紀信賴之選　連續三年榮登香港銷量No.1

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
傳承半世紀，-居家保健必備-香港黃道益活絡油。
傳承半世紀，-居家保健必備-香港黃道益活絡油。

【舊金山訊】五十多年來，黃道益活絡油秉承傳統中醫智慧，專注於舒筋活絡及日常肌肉關節護理，深受香港及全球消費者信賴。根據香港市場銷售數據，黃道益活絡油連續三年榮獲香港銷量No.1，成為眾多家庭必備的外用護理良品。

現代人生活節奏緊湊，長時間使用電腦、工作勞累、運動鍛鍊，加上年齡增長影響，皆容易引發肩頸僵硬、腰背痠痛、肌肉疲勞及關節不適等困擾。憑藉多年累積的品牌口碑與穩定品質，黃道益活絡油已成為許多消費者日常舒緩肌肉及關節不適的首選。

歷史悠久　配方傳承半世紀

1968年，黃道益先生結合多年臨床經驗與對中草藥的深入研究，於香港成功研製黃道益活絡油。歷經半個多世紀，品牌始終堅守品質與配方，成就今日的市場地位。

多重植物精油配方　滲透力佳

黃道益活絡油採用多種植物精油精心配製，具備優異滲透力，塗抹後能迅速滲入肌膚，配合按摩使用，有助舒緩因肌肉疲勞、運動後不適、勞損及關節不適所帶來的不適感，適合作為日常肌肉及關節護理之選。

正確按摩　效果加倍

搭配適當按摩手法，有助產品更均勻吸收，發揮最佳效果。

使用建議：

尋找不適部位

　以拇指輕按患處，找出最感痠痛或緊繃的位置。

適量塗抹

　取2至3滴黃道益活絡油滴於掌心，或直接塗抹於不適部位。

輕柔按摩

　以拇指指腹作圈狀按摩，或順著肌肉紋理輕柔推拿約5至10分鐘。

熱敷加強

　按摩後可配合熱毛巾熱敷，有助促進局部血液循環，加強產品吸收效果。

美國正貨購買提示

隨著黃道益活絡油享譽全球，市面亦出現不少仿冒產品，混淆消費者視聽。為保障自身權益，購買時請務必認明以下正貨標識：

美國總代理：Wicsun Trading Inc.（維新貿易公司）

NDC：57597-043-01

產品標示之NDC 57597-043-01為美國藥品識別號碼，代表該產品已依美國相關法規完成登記，可合法於美國市場銷售。

在此提醒廣大消費者，選購時務必認明美國正貨標識，以確保購得原廠正品，保障自身權益。

美國總代理資訊

Wicsun Trading Inc.（維新貿易公司）

地址：22 Steuben Street, Brooklyn, NY 11205

查詢電話：718-852-6844

精華 FAQ

  • 文章指出，品牌憑藉逾半世紀的歷史、傳統中醫配方與穩定品質，長期累積良好口碑，因此在香港市場連續3年銷量居首，成為許多家庭日常護理的首選。

  • 文中提到，它可用於舒緩肩頸僵硬、腰背痠痛、肌肉疲勞、運動後不適、勞損及關節不適等問題，特別適合長時間工作或活動後作為外用護理。

  • 文章建議認明美國總代理Wicsun Trading Inc.與產品NDC 57597-043-01標示，該號碼代表已依美國相關法規完成登記，可合法於美國市場銷售。

香港 關節

上一則

De Anza Plaza 教育機構攜手舉辦 Education Open House迎接 Back-to-School 邀親子探索多种教育資源

下一則

AI假圖、假聲更難藏 加州新法上路要求植入「數位身分證」

延伸閱讀

連瓶蓋都擰不開 ...拇指關節退化 好發停經女性

連瓶蓋都擰不開 ...拇指關節退化 好發停經女性
大昌貿易引進亞洲知名品牌 滿足北美市場多元需求

大昌貿易引進亞洲知名品牌 滿足北美市場多元需求
多吃深綠、深黃色蔬果 不吃保健品也能補足葉黃素

多吃深綠、深黃色蔬果 不吃保健品也能補足葉黃素
港財長陳茂波：香港上半年經濟增長5.1% 將上調全年預測

港財長陳茂波：香港上半年經濟增長5.1% 將上調全年預測
傳承中醫薪火延續健康使命新一代中醫創辦人楊漢文醫師

傳承中醫薪火延續健康使命新一代中醫創辦人楊漢文醫師

熱門新聞

佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案，受害者家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。（路透）

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

2026-08-04 13:36
夫妻倆聯手創業，林培霖（左）分享WUSHILAND的代表–四季春珍波椰，陳安婷（右）則最鍾情波霸奶茶。（記者王湘涵/攝影）

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

2026-08-02 02:19
值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請者可向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室（Assessor's Office）查詢最新規定。圖為洛杉磯縣估值官辦公室官網。（取自洛杉磯縣估值官辦公室官網）

長者房產稅減免 每年可省數千元 未主動申請恐失效

2026-08-03 02:18
食品暨藥物管理局（FDA）通報，至少1947人染病、98人住院；該數字尚未納入密州兩宗死亡案。Taylor Farms召回銷往至少27個州的餐廳、零售商及餐飲業者的美生菜及混合生菜。(谷歌街景）

吃生菜致兩人腹瀉而死 加州供應商生菜爆發環孢子蟲疫情

2026-08-03 18:53
阿賽頓（Atherton）重新奪回全美國房價最昂貴郵遞區號桂冠。(Google Maps)

這城市因AI重奪全美最貴郵遞區 房價中位數近千萬

2026-07-31 18:09
舊金山米慎高中的柏克萊加大錄取率冠加州，但許多學生畢不了業，反映出不看SAT和ACT成績造成的影響。(取材自柏克萊加大臉書)

柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個

2026-07-31 02:20

超人氣

更多 >
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好
屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺

屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺
川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍
好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯