99大華超市推「亞洲鮮食生活」　一站式滿足灣區民眾三餐需求全新熟食區正式亮相，現做熱食、港點、燒臘、壽司、烘焙一次滿足，打造便利又安心的亞洲飲食生活

鮮食區供應新鮮水果、現榨果汁及各式特調飲品。

【舊金山訊】籌備一年多，99大華超市今天於庫比蒂諾（Cupertino）門店舉行盛大記者會，向華文媒體正式介紹全新打造的「亞洲鮮食生活（Asian Fresh Food Lifestyle）」概念，希望透過一站式鮮食服務，從早餐到晚餐，全日貼心照顧民眾的飲食生活。

南灣超市競爭正式進入白熱化階段，如今的超市已不再只是購買日常用品的地方。99大華超市斥資成立專業研發團隊，全新打造熟食區，以「亞洲鮮食生活」為核心，正式進軍矽谷 日常餐飲市場。

在這裡，消費者不僅可以購買一日三餐所需的熱炒美食、涼拌小菜、港式點心，也能品嚐現榨豆漿、果汁及各式特色飲品；烘焙坊更每日供應新鮮出爐的蛋糕、麵包、蛋塔及吐司。透過嚴選食材、道地口味及平實價格，讓民眾在超市也能享受到餐廳等級的美味料理。

99大華超市行銷總監鍾造軒（Henry Chung）表示：「四十多年來，99大華超市不僅是一家亞洲超市，更是連結社區、文化與家庭的重要橋樑。隨著美國家庭生活型態改變，雙薪家庭日益普遍，生活步調加快，下班時間愈來愈晚，『回家吃飯』的方式也正在悄悄改變。然而，對許多家庭而言，回家吃飯所代表的家人團聚與分享生活的意義始終沒有改變。」

他指出，99大華超市正式推出「亞洲鮮食生活」，希望透過每日店內現做、營養均衡且多元化的高品質鮮食，讓家人少一分忙碌，多一分陪伴。

鮮食創意總監田濮源（Phil Tian）表示：「我們希望消費者來到99大華超市，不只是購買食材，更能把一頓美味、便利又安心的餐點帶回家，讓陪伴家人的時間變得更多。從早餐到晚餐，一站式滿足每天對亞洲鮮食的需求。目前，大華超市提供多元亞洲鮮食，包括早餐、午餐、即食餐點、家庭晚餐，以及大型宴會餐點。」

大華超市行銷總監鍾造軒在記者會上，介紹「亞洲鮮食生活」。

亞洲鮮食生活內容包括：

早餐：每日供應台灣、香港經典早餐，方便又快速。

即食餐點：每日現做便當及人氣熟食，菜色不定期更新。

自助熟食吧：多款亞洲熱食自由搭配，營養美味。

港式燒臘：每日新鮮出爐，道地港式風味。

涼拌小菜：多款亞洲經典滷味及涼拌菜，可自由搭配拼盤，清爽開胃。

壽司專區：每日新鮮製作壽司及生魚片。

Bakery新鮮烘焙：每日現烤麵包、蛋塔及各式甜點。

鮮食創意總監田濮源帶領媒體參觀全新打造的熟食區。

田濮源也在現場回答媒體提問時表示，99大華超市擁有完整的食材供應鏈及專業研發團隊，在食材選擇上最了解華人的口味。

以牛肉麵為例，為了追求麵條Q彈口感，團隊堅持選用手工麵；在精選功夫菜方面，他特別推薦紅燒獅子頭、梅菜扣肉、避風塘炒蟹等招牌料理。他表示，這些需要長時間燉煮、製作繁複的菜餚，就交由大華超市專業師傅完成，消費者只需輕鬆帶回家，與家人共享美味。

在全新打造的熟食區，一台烘烤紫薯的烤爐飄散著濃郁香氣；一旁滾盤上的台式古早味香腸油香四溢，令人食指大動。未來還將陸續推出台式車輪餅、潤餅及煎餅果子等特色小吃。

隨著矽谷餐飲文化持續創新，99大華超市希望透過更豐富、多元且便利的亞洲鮮食選擇，不僅提升民眾日常飲食品質，也為灣區 居民增添更多生活幸福感。

古早味純肉香腸，滾出正宗好味道。