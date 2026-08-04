我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

南加橙市為建好市多 銷售稅大部分送開發商引不滿

99大華超市推「亞洲鮮食生活」　一站式滿足灣區民眾三餐需求全新熟食區正式亮相，現做熱食、港點、燒臘、壽司、烘焙一次滿足，打造便利又安心的亞洲飲食生活

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
鮮食區供應新鮮水果、現榨果汁及各式特調飲品。
鮮食區供應新鮮水果、現榨果汁及各式特調飲品。

【舊金山訊】籌備一年多，99大華超市今天於庫比蒂諾（Cupertino）門店舉行盛大記者會，向華文媒體正式介紹全新打造的「亞洲鮮食生活（Asian Fresh Food Lifestyle）」概念，希望透過一站式鮮食服務，從早餐到晚餐，全日貼心照顧民眾的飲食生活。

南灣超市競爭正式進入白熱化階段，如今的超市已不再只是購買日常用品的地方。99大華超市斥資成立專業研發團隊，全新打造熟食區，以「亞洲鮮食生活」為核心，正式進軍矽谷日常餐飲市場。

在這裡，消費者不僅可以購買一日三餐所需的熱炒美食、涼拌小菜、港式點心，也能品嚐現榨豆漿、果汁及各式特色飲品；烘焙坊更每日供應新鮮出爐的蛋糕、麵包、蛋塔及吐司。透過嚴選食材、道地口味及平實價格，讓民眾在超市也能享受到餐廳等級的美味料理。

99大華超市行銷總監鍾造軒（Henry Chung）表示：「四十多年來，99大華超市不僅是一家亞洲超市，更是連結社區、文化與家庭的重要橋樑。隨著美國家庭生活型態改變，雙薪家庭日益普遍，生活步調加快，下班時間愈來愈晚，『回家吃飯』的方式也正在悄悄改變。然而，對許多家庭而言，回家吃飯所代表的家人團聚與分享生活的意義始終沒有改變。」

他指出，99大華超市正式推出「亞洲鮮食生活」，希望透過每日店內現做、營養均衡且多元化的高品質鮮食，讓家人少一分忙碌，多一分陪伴。

鮮食創意總監田濮源（Phil Tian）表示：「我們希望消費者來到99大華超市，不只是購買食材，更能把一頓美味、便利又安心的餐點帶回家，讓陪伴家人的時間變得更多。從早餐到晚餐，一站式滿足每天對亞洲鮮食的需求。目前，大華超市提供多元亞洲鮮食，包括早餐、午餐、即食餐點、家庭晚餐，以及大型宴會餐點。」

大華超市行銷總監鍾造軒在記者會上，介紹「亞洲鮮食生活」。
大華超市行銷總監鍾造軒在記者會上，介紹「亞洲鮮食生活」。

亞洲鮮食生活內容包括：

早餐：每日供應台灣、香港經典早餐，方便又快速。

即食餐點：每日現做便當及人氣熟食，菜色不定期更新。

自助熟食吧：多款亞洲熱食自由搭配，營養美味。

港式燒臘：每日新鮮出爐，道地港式風味。

涼拌小菜：多款亞洲經典滷味及涼拌菜，可自由搭配拼盤，清爽開胃。

壽司專區：每日新鮮製作壽司及生魚片。

Bakery新鮮烘焙：每日現烤麵包、蛋塔及各式甜點。

鮮食創意總監田濮源帶領媒體參觀全新打造的熟食區。
鮮食創意總監田濮源帶領媒體參觀全新打造的熟食區。

田濮源也在現場回答媒體提問時表示，99大華超市擁有完整的食材供應鏈及專業研發團隊，在食材選擇上最了解華人的口味。

以牛肉麵為例，為了追求麵條Q彈口感，團隊堅持選用手工麵；在精選功夫菜方面，他特別推薦紅燒獅子頭、梅菜扣肉、避風塘炒蟹等招牌料理。他表示，這些需要長時間燉煮、製作繁複的菜餚，就交由大華超市專業師傅完成，消費者只需輕鬆帶回家，與家人共享美味。

在全新打造的熟食區，一台烘烤紫薯的烤爐飄散著濃郁香氣；一旁滾盤上的台式古早味香腸油香四溢，令人食指大動。未來還將陸續推出台式車輪餅、潤餅及煎餅果子等特色小吃。

隨著矽谷餐飲文化持續創新，99大華超市希望透過更豐富、多元且便利的亞洲鮮食選擇，不僅提升民眾日常飲食品質，也為灣區居民增添更多生活幸福感。

古早味純肉香腸，滾出正宗好味道。
古早味純肉香腸，滾出正宗好味道。

精華 FAQ

  • 99大華超市推出「亞洲鮮食生活（Asian Fresh Food Lifestyle）」概念，強調從早餐到晚餐的一站式鮮食服務，讓消費者在超市就能買到現做、便利又安心的亞洲餐點。

  • 熟食區涵蓋台港式早餐、現做便當、自助熱食、港式燒臘、涼拌小菜、壽司與生魚片，以及每日現烤的麵包、蛋塔和甜點，並持續推出特色小吃。

  • 99大華超市希望以高品質、價格實惠且選擇多元的亞洲鮮食，回應雙薪家庭與快節奏生活需求，讓民眾節省備餐時間，同時保留一家人共享餐桌的溫度。

矽谷 灣區

上一則

灣區多地舉辦「守望相助夜」　攜手打造安全社區

下一則

舊金山又一Lucky超市宣布停業 市區購物便利再受挑戰

延伸閱讀

99大華超市「亞洲鮮食生活」一站滿足「回家吃飯」

99大華超市「亞洲鮮食生活」一站滿足「回家吃飯」
紐約法拉盛「Foodie Town」一站美食全攻略，饕客必訪的味蕾天堂

紐約法拉盛「Foodie Town」一站美食全攻略，饕客必訪的味蕾天堂
大昌貿易引進亞洲知名品牌 滿足北美市場多元需求

大昌貿易引進亞洲知名品牌 滿足北美市場多元需求
舊金山又一Lucky超市宣布停業 市區購物便利再受挑戰

舊金山又一Lucky超市宣布停業 市區購物便利再受挑戰
不是SF或Napa 灣區華人分享最舒服周末私房散步路線

不是SF或Napa 灣區華人分享最舒服周末私房散步路線

熱門新聞

夫妻倆聯手創業，林培霖（左）分享WUSHILAND的代表–四季春珍波椰，陳安婷（右）則最鍾情波霸奶茶。（記者王湘涵/攝影）

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

2026-08-02 02:19
一名16歲的救生員在聖塔克魯茲海灘巨浪中，奮勇救出一名男童。(路透)

16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮

2026-07-29 02:19
佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案，受害者家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。（路透）

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

2026-08-04 13:36
值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請者可向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室（Assessor's Office）查詢最新規定。圖為洛杉磯縣估值官辦公室官網。（取自洛杉磯縣估值官辦公室官網）

長者房產稅減免 每年可省數千元 未主動申請恐失效

2026-08-03 02:18
食品暨藥物管理局（FDA）通報，至少1947人染病、98人住院；該數字尚未納入密州兩宗死亡案。Taylor Farms召回銷往至少27個州的餐廳、零售商及餐飲業者的美生菜及混合生菜。(谷歌街景）

吃生菜致兩人腹瀉而死 加州供應商生菜爆發環孢子蟲疫情

2026-08-03 18:53
舊金山米慎高中的柏克萊加大錄取率冠加州，但許多學生畢不了業，反映出不看SAT和ACT成績造成的影響。(取材自柏克萊加大臉書)

柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個

2026-07-31 02:20

超人氣

更多 >
獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡
入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少
六個退休金撐不了25年的警訊 第一點常被「視而不見」

六個退休金撐不了25年的警訊 第一點常被「視而不見」
司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人
澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武