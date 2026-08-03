一滴綠蜂膠，濃縮四百種天然活性成分野花牌極品綠蜂膠 來自巴西的天然傳奇

野花牌極品綠蜂膠

【工商訊】在天然保健領域中，蜂膠一直被視為極具研究價值的珍貴天然素材。然而，真正了解蜂膠的人都知道，蜂膠的價值不僅在於名稱，更取決於來源、成分與活性物質的比例。

蜜蜂打造的天然防護屏障

從生物學角度來看，蜂膠是蜜蜂採集植物樹脂，再混合自身分泌物所形成的天然保護物質，用以維護蜂巢健康。

蜂巢終年維持約34～35℃的溫暖環境，且充滿蜂蜜 、花粉、蜂王乳等高營養物質，理論上極易滋生各種微生物。然而，蜂群卻能長期健康繁衍，其中的重要關鍵，便是蜂膠所形成的天然保護屏障。

超過400種天然活性成分

隨著科學研究日益深入，蜂膠的成分也逐漸被完整解析。研究指出，高品質蜂膠中含有超過400種天然活性成分，包括：

20餘種黃酮類化合物

30多種脂肪酸

20多種胺基酸

10多種萜烯類化合物

鋅等30多種礦物質

10多種維生素

多種天然活性酵素

這些天然成分共同構成蜂膠豐富且多元的營養價值，使蜂膠成為全球天然保健研究的重要素材之一。

國際研究持續關注蜂膠價值

蜂膠是目前國際間少數擁有專著研究，並定期召開世界性學術研討會探討的天然保健產品。

2003年4月30日於日本東京舉辦的世界蜂膠年會中，野花公司（Apiario Silvestre）以榮譽贊助商身分參與盛會，並與來自世界各國的研究人員共同交流蜂膠研究成果。

根據當時會議所發表的研究資料，綠蜂膠因富含多種天然活性成分，受到研究者廣泛關注，其相關研究涵蓋免疫調節、抗氧化、維持生理機能、調節血糖、血脂與血壓等領域。此後，全球各國仍持續透過更多科學研究，進一步探討綠蜂膠的保健價值。

為何巴西 綠蜂膠最受推崇？

並非所有蜂膠都具有相同品質。

全球公認品質最佳的綠蜂膠，主要產自巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）及聖保羅州（São Paulo）。當地獨特的植物生態環境，使蜜蜂能採集珍貴的巴卡里斯（Baccharis dracunculifolia）植物嫩芽樹脂，因此孕育出成分更完整、品質更優異的巴西綠蜂膠。

其中，自1982年創立至今的野花牌極品綠蜂膠（Apiario Silvestre），憑藉穩定的品質管理、天然原料與高活性成分比例，在國際市場建立良好口碑。

野花牌極品綠蜂膠五大品質優勢

依據產品規格，野花牌極品綠蜂膠具備以下特色：

美國農業部（USDA）有機原料認證

類黃酮含量約7%

多酚類物質含量約3.5%

不含蜂蠟、無酒精添加

不含重金屬等有害物質

因此，野花牌極品綠蜂膠不僅被視為高品質巴西綠蜂膠的代表，更符合現代消費者追求天然、安全與可長期補充保健產品的需求。

它所提供的不只是天然營養，更是一份建立於科學研究、成分比例與品質管理之上的安心選擇。

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野花牌綠蜂膠（Apiario Silvestre）北美亞太區總代理

官方網站：www.apisglobal.com

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