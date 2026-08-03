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用 Clipper START 乘搭公交，享半價優惠！

舊金山訊
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用 Clipper START 乘搭公交，享半價優惠!
用 Clipper START 乘搭公交，享半價優惠!

【舊金山訊】Clipper START 是一項折扣計劃，讓灣區公共交通變得更經濟實惠，並適用於所有交通機構！年齡在 19 至 64 歲之間，且家庭收入符合標準的合資格灣區居民，可享巴士、BART、火車及渡輪票價的 50% 折扣。CalFresh 和Medi-Cal 計劃的參與者自動符合資格。

Clipper START 完全免費 — 申請或參與計劃均無費用。Clipper START 是一項幫助低收入灣區乘客，讓他們每一次出行都能省錢的節扣計劃。乘客在輕掃他們的 Clipper START 卡後，即享成人單程票價的五折優惠。

欲申請加入計劃，申請人僅需備妥身分證明及收入證明文件。CalFresh 和 Medi-Cal 計劃的參與者自動符合資格。可選擇網上或紙本申請（申請表載於 Clipper START 小冊子內）。一經核准，Clipper START 折扣計劃的管理單位 — 大都會交通委員會（MTC）— 會在 30 天內，將一張個人化的 Clipper START 卡寄送給參與者。

使用 Clipper START 卡十分簡單。首先，乘客須先透過網上、親臨櫃檯或電話方式為卡片充值。完成充值後，這張卡片就能在灣區所有公共交通機構使用。乘客在搭乘所有交通工具時，包括 AC Transit、BART 及 Muni 等，都必須在上車時掃卡。若搭乘 BART、Caltrain、Golden Gate Transit  巴士、舊金山灣渡輪、SMART 及 Sonoma County Transit 公交系統，還必須在下車時掃卡。

欲查詢收入標準、網上申請方式與常見問題解答，請前往 clipperstartcard.com。

用 Clipper START 乘搭公交，享半價優惠!
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精華 FAQ

  • Clipper START 適用於灣區多數公共交通機構，包含巴士、BART、火車與渡輪等，符合資格者搭乘時可享成人單程票價 50% 折扣。

  • 年齡介於 19 至 64 歲、且家庭收入符合標準的灣區居民可申請；另外，CalFresh 和 Medi-Cal 計劃參與者也會自動符合資格。

  • 申請與參與計劃都完全免費，需備妥身分證明與收入證明，並可線上或紙本申請；核准後約 30 天寄卡，使用前要先充值並依搭乘規則掃卡。

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