從科技營隊到跨世代人才培育 Junior NATEA西雅圖打造台裔青年領導力平台
【舊金山訊】由Junior NATEA與華盛頓大學（University of Washington）合作舉辦的「Junior NATEA × UW Robotics, CS & AI Summer Program」，7月27日至31日在華盛頓大學西雅圖校區圓滿舉行。營隊結合LEGO機器人、程式設計、Robotics及人工智慧（AI）課程，不僅帶領國中小學生接觸科技教育，更透過實際策畫與執行，讓美國台裔高中生在真實情境中培養領導力、團隊合作及解決問題能力，展現跨世代人才培育的新模式。
本次營隊由Junior NATEA創辦人暨主席楊博甯擔任總召，共同創辦人暨科技總監楊博尊共同統籌，青年核心團隊包括秘書蕭楷峻、西雅圖分會總監葉又瑞及副總監徐浩然，全程負責課程設計、活動規畫、現場帶領及團隊協調。活動並獲僑務委員會經費支持，PaGamO提供遊戲式學習平台，協助每日課程評量，建立教學、回饋與調整的完整循環。
與一般由成人講師主導的科技營不同，本次活動刻意讓高中生站上第一線，從前期籌備、教材設計、課程帶領到臨場應變，都由青年團隊實際負責。他們不只是志工，而是必須將構想轉化為完整專案的組織者，在有限時間內學習協調分工、與不同年齡學生溝通，並面對真實的挑戰。
營隊第一天結束後，部分家長反映孩子認為課程較為吃力，也有人對機器人課程興趣不如預期，甚至因小組互動而產生挫折感。對投入大量時間準備課程的高中生而言，這些回饋一度造成不小打擊。
指導團隊並未急於否定孩子的感受，而是陪伴青年幹部重新檢視課程節奏、互動方式及小組帶領技巧，鼓勵他們把回饋視為改善的契機。青年團隊每天檢討修正，增加團康遊戲與互動時間，主動關心較安靜或不易融入的小朋友，透過唱歌、大風吹、聊天及才藝分享，逐步建立彼此信任。
幾天後，營隊氛圍逐漸改變。有孩子從一開始不願參與，到最後願意與隊輔分享想法；原本害羞不敢上台的學生，也能在成果發表時與組員共同介紹作品。第五天結業典禮上，孩子與高中生隊輔互相擁抱道別，不少人依依不捨，讓青年團隊深刻體會，真正的領導不是要求所有人接受自己的安排，而是在不同聲音中持續調整，陪伴團隊共同成長。
一位家長分享，兩個女兒第一天仍帶著抗拒心情參加營隊，最後一天卻能自信站上舞台介紹自己設計的機器人，短短一週的改變令人驚喜。她認為，孩子真正獲得的不只是科技知識，而是在團隊中建立自信、學習合作與勇於表達。
除了科技課程，孩子們最喜歡的反而是由高中生設計的團康活動。有人表演後空翻、紙牌魔術、Michael Jackson太空步，也有人挑戰背誦三百多位圓周率。這些看似與程式無關的活動，卻成為打開彼此距離的重要橋梁，也讓孩子更願意投入後續的學習與合作。
營隊同時導入PaGamO遊戲式學習平台，將每日課程後測轉化為結合積分、競賽及互動的數位學習活動，學生完成LEGO、程式設計及AI課程後，即可透過平台進行即時測驗，不少學生回家後仍主動登入練習，希望提升排名。高中生講師也依據測驗結果調整隔日課程內容，讓教學更符合學生需求。
活動能夠順利完成，背後也凝聚了第一代台美人的支持。楊燿宏提供活動資源，華盛頓大學徐士傑教授協助連結校園及在地資源，蔡芸琤教授擔任營隊指導老師，負責教育設計、現場觀察、家長溝通及青年團隊引導；僑務委員會提供經費支持，家長及志工則投入行政協調與學生照顧，共同打造一個能讓青年安心學習、勇於承擔責任的環境。
主辦單位表示，這場營隊所培養的不只是科技技能，更重要的是問題分析、跨世代溝通、團隊合作及領導能力。第一代台美人運用多年累積的專業、資源與人脈，為第二代創造真實的實踐舞台；而青年則從活動參與者逐漸成長為規畫者與領導者，形成世代傳承的新模式。
Junior NATEA也透露，未來將進一步探索與教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」合作的可能性，希望結合華盛頓大學、西雅圖科技產業及台美社群資源，建立台灣青年赴美海外見習、科技教育、社群服務及跨文化交流的平台，讓更多青年在國際場域中累積實務經驗，共同打造具永續發展的人才培育網絡。
主辦單位指出，教育無法保證培養出下一位創業家或企業領袖，但透過跨世代、跨領域合作，可以為青年建立一片適合成長的土壤。當每一位曾接受幫助的青年，未來都願意回頭扶持下一代，社群的力量便能持續擴大，讓更多年輕人在世界舞台上發揮影響力。
營隊課程聚焦LEGO機器人、程式設計、Robotics與AI，讓國中小學生接觸科技教育，也透過實作與測驗建立學習興趣，提升基礎科技素養。 主辦方刻意讓台裔高中生負責籌備、教學與現場帶領，讓他們在真實情境中學習溝通、分工與應變，把志工角色提升為實際的專案組織者。 營隊不只讓孩子學到科技知識，也建立自信與表達能力；高中生則從回饋中修正教法，家長與社群資源共同支持，形成可延續的人才培育模式。
精華 FAQ
營隊課程聚焦LEGO機器人、程式設計、Robotics與AI，讓國中小學生接觸科技教育，也透過實作與測驗建立學習興趣，提升基礎科技素養。
主辦方刻意讓台裔高中生負責籌備、教學與現場帶領，讓他們在真實情境中學習溝通、分工與應變，把志工角色提升為實際的專案組織者。
營隊不只讓孩子學到科技知識，也建立自信與表達能力；高中生則從回饋中修正教法，家長與社群資源共同支持，形成可延續的人才培育模式。
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