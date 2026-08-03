從帕米爾高原到龜茲佛國中國青旅南疆古文明十四天深度之旅熱烈報名中　10月10日出發尚有少量名額

有「地球最美傷痕」美譽的溫宿大峽谷，鬼斧神工的丹霞峽谷景觀令人驚嘆。

【舊金山訊】南疆以天山山脈為界，與北疆分屬不同地理與人文風貌。自漢代設立西域都護府以來，魏晉時期設西域長史府，唐朝更於龜茲設置安西都護府，統轄著名的「安西四鎮」。清朝時期則將南疆稱為「回部」，平定準噶爾汗國後，於1884年正式設立新疆 省，取「故土新歸」之意，西域自此改稱「新疆」。

相較於北疆壯闊的自然景觀，南疆更蘊含濃厚的人文歷史與絲路文化，因此素有「不到南疆，不算到過新疆」之說。這裡擁有古城、石窟、沙漠、雪山、湖泊等多元景觀，包括世界第五大、中國第一大的塔克拉瑪干沙漠、歷史悠久的克孜爾千佛洞、中國最早的清真寺之一艾提尕爾清真寺，以及帕米爾高原、慕士塔格峰、卡拉庫里湖、塔里木胡楊林、博斯騰湖、羅布人村寨等知名景點，近年吸引海內外旅客紛紛前往，深入探索古絲綢之路的璀璨文明。

廣受北美華人旅客好評的**中國青旅「探尋南疆古文明十四天」**深度旅遊團，今年持續受到市場熱烈迴響，2026年10月10日出發的團次目前尚有少量名額，歡迎有興趣的民眾儘速報名。

本次行程內容豐富，安排如下：

第1天 美國出發，飛往北京。

第2天 抵達北京。

第3天 北京飛喀什，參觀喀什國際大巴扎，欣賞民族歌舞表演。

第4天 遊覽香妃園、喀什博物館、艾提尕爾清真寺。

第5天 前往塔什庫爾干（塔縣），遊覽奧依塔克紅山峽谷、白沙湖、慕士塔格冰川。

第6天 遊覽石頭城、金草灘、盤龍古道及慕士塔格冰川後返回喀什。

第7天 前往莎車，參觀莎車王陵、阿曼尼莎汗墓、澤普胡楊林，並欣賞世界非物質文化遺產「十二木卡姆」精彩演出。

第8天 前往和田，參觀澤普胡楊林、和田博物館及和田夜市。

第9天 遊覽熱瓦克遺址，經和田河穿越塔克拉瑪干沙漠，前往阿拉爾。

第10天 前往阿克蘇，參觀有「地球最美傷痕」美譽的溫宿大峽谷及刀郎部落。

第11天 經天山神秘大峽谷、克孜爾雅丹地貌、克孜爾千佛洞抵達庫車。庫車為古龜茲國故都，《大唐西域記》稱之為「屈支國」，是古絲路佛教文化的重要據點，晚間可漫遊庫車夜市。

第12天 前往輪台胡楊林國家森林公園，再抵庫爾勒。

第13天 遊覽中國最大的內陸淡水湖——博斯騰湖，之後前往烏魯木齊。

第14天 烏魯木齊飛北京，再轉機返美。

本團團費2,799美元，費用包含中國境內交通、國際品牌五星級酒店住宿、一日三餐、景點門票、中文專業導遊及旅遊保險，讓旅客安心暢遊南疆，深度體驗絲路文明與壯麗自然景觀。

除了南疆深度之旅外，青旅假期2026年亦推出多條熱門精品路線，包括：

雲貴16天（團號CY06，團費2,799美元）：探訪雲貴高原壯麗山水與多元民族風情。

古絲路＋中原文化15天（團號CR03，團費2,699美元）：一次飽覽西域風光與中原古都文化。

東北全境14天（團號CB02，團費2,399美元）：深入東北秘境，感受四季不同風情。

九寨溝、張家界、鳳凰古城13天（團號CS03，團費2,399美元）：探索世界自然遺產九寨溝、黃龍及張家界奇景，走訪最美古鎮鳳凰。

黃山、長江三峽14天（團號CL02，團費2,299美元）：飽覽名山大川與三峽風光。

更多行程資訊，歡迎洽詢中國青旅或各特約旅行社。

中國青旅（青旅假期）**秉持「合理價格、優質服務」的辦團理念，多年來深受北美華人旅客肯定，服務品質口碑卓著。

地址：582 Market Street, Suite 902, San Francisco, CA 94104

電話：（415）732-7000

網站：www.cytstours.com

絲路重鎮──喀什古城，保存濃厚維吾爾民族風情與千年絲路文化。