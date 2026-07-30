貴騰賭場大酒店隆重推出品味索諾瑪美食節、LAND ROVER DEFENDER® 豪華越野車大放送及華語巨星演唱會

8月21日至22日，首度舉辦為期兩天的「品味索諾瑪美食節」。

【工商訊】8月8日至29日逢星期六，賓客可參加「$600,000捍衛你的夏天大放送」。由晚上7時至11時，抽獎活動將於The Portal 每小時舉行一次，每週送出一輛Land Rover Defender® 豪華越野車。此外，每逢星期六晚上7時，更有一位幸運得主可贏得$10,000現金；同時，每週共有40位幸運兒可贏取高達$5,000免費老虎機遊戲獎賞。

8月逢星期一下午2時至晚上7時，更可參加總值「超過$200,000火熱轉轉樂老虎機大賽」。每場賽事保證誕生50位得獎者，最高更可贏取$15,000現金大獎。

8月21日至22日，貴騰賭場大酒店將首度舉辦為期兩天的「品味索諾瑪美食節」（Savor Sonoma），匯聚索諾瑪縣最具代表性的美食與葡萄酒 ，打造一場精彩的美酒佳餚盛宴。本屆美食節由曾參與《Chopped》、《MasterChef》及《Iron Chef》的國際知名主廚Aarón Sánchez 領銜，雲集多位享譽國際的星級名廚，包括Bryan Voltaggio、Michael Voltaggio、Marcus Samuelsson、Charlie Palmer、Dustin Valette 及貴騰賭場大酒店行政總廚Roy Ellamar，並邀請多家索諾瑪縣頂級酒莊共同參與，為賓客帶來豐富精彩的美食與美酒體驗。

美食節將於星期五揭開序幕，由AYA餐廳呈獻星光晚宴，五位星級主廚聯手打造品嚐晚宴，並搭配精選索諾瑪縣葡萄酒。星期六舉行的招牌活動Live Fire & Vine，將由多位知名主廚於泳池畔現場展示炭火料理技藝，同時匯聚當地餐廳、酒莊及精釀啤酒廠，在充滿Wine Country 風情的美食市集呈獻各式佳餚與美酒，讓賓客盡情品味索諾瑪的美食文化。每售出一張美食節門票，均有部分收益捐贈予Aarón Sánchez Impact Fund（隸屬Emeril Lagasse Foundation），支持拉丁裔青年烹飪獎學金、師徒培訓計畫及社區公益項目。

貴騰賭場大酒店今夏娛樂盛宴精彩不斷，三位備受矚目的亞洲藝人將接連登台演出，為樂迷帶來難忘的音樂之夜。

黃貫中 — 8月29日（星期六）晚上8時

香港傳奇搖滾歌手、吉他手兼創作人黃貫中，身為殿堂級樂隊Beyond的重要成員，以其獨特音樂風格及震撼人心的現場演出，影響亞洲樂迷數十載。縱橫樂壇超過三十年，黃貫中至今仍是亞洲搖滾界最受尊敬的代表人物之一。

海來阿木 — 9月6日（星期日）晚上8時

海來阿木是華語樂壇最具代表性的創作歌手之一，以真摯動人的歌詞、獨特深情的嗓音，以及極具感染力的現場演唱而深受樂迷喜愛。他憑藉《阿果吉曲》、《點歌的人》、《不過人間》及《三生三幸》等熱門作品迅速走紅，其音樂巧妙融合現代流行元素與彝族文化特色，展現濃厚的民族音樂魅力，感動無數聽眾。

雷安娜、蔣志光 — 9月12日（星期六）晚上8時

香港著名歌手、演員及電視節目主持雷安娜（Annabelle Louie），於1980年代憑多首膾炙人口的粵語流行歌曲紅遍香港及海外華人地區，成為樂壇最具代表性的女歌手之一。她曾憑白金唱片《舊夢不須記》創下佳績，經典作品至今仍廣受樂迷喜愛。是次演唱會更邀請香港實力派歌手蔣志光（Ram Chiang）擔任特別嘉賓，兩人將攜手演繹多首經典金曲，為觀眾帶來一個充滿回憶與感動的晚上。

欲購買 Savor Sonoma 美食節 門票，請瀏覽SavorSonoma.com。欲購買即將舉行的演唱會門票，或了解貴騰賭場大酒店最新推廣優惠、餐飲美食及精彩娛樂節目，請瀏覽Graton.com。

$600,000捍衛你的夏天大放送。

超過$200,000的火熱轉轉樂老虎機大賽。

香港傳奇搖滾歌手、吉他手兼創作人黃貫中。

香港著名歌手雷安娜、蔣志光。

華語樂壇最具代表性的創作歌手海來阿木。