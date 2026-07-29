北加州空小校友會8月15日舉辦年會暨抗戰勝利81週年紀念活動歡迎校友攜親友踴躍參加 8月9日截止報名

北加州空小校友會在Sunnyvale 野餐聚會，討論8/15 週年活動。

【舊金山訊】北加州 空小校友會將於2026年8月15日（星期六）在南灣華僑文教中心大禮堂舉辦「2026年年會暨抗戰勝利81週年紀念活動」，邀請歷屆校友及眷屬、親朋好友共襄盛舉，藉由聯誼餐會與紀念活動，緬懷歷史、凝聚情誼，並向為國家奉獻的先賢致敬。

主辦單位表示，今年年會特別結合「抗戰勝利81週年」紀念活動，除了安排精緻午宴外，並準備豐富精彩的節目，包括空小旗隊表演、現場樂團（Live Band）演奏、卡拉OK歡唱及摸彩活動，內容精彩可期，歡迎校友攜同親友踴躍參與。

活動將於當日上午11時開始報到，11時30分正式開席，地點為南灣華僑文教中心（100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035），採精緻圓桌餐方式辦理，每位餐費30美元，支票抬頭請開立 ROCAFES-NCA。

主辦單位提醒，為利餐會及座位安排，報名截止日期為8月9日（星期日）中午12時，尚未報名的校友請儘速報名，以免向隅。

支票請寄至：Norma Wu，304 Cardona Circle, San Ramon, CA 94583。

本次活動由北加州空小校友會理事會主辦。

活動資訊：

日期：2026年8月15日（星期六）

時間：上午11:00報到，11:30午宴開始，下午2:00結束

地點：南灣華僑文教中心（100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）

餐費：每人30美元

節目：空小旗隊、Live Band、卡拉OK、摸彩

報名截止：2026年8月9日（星期日）中午12時

北加州空小校友會理事會聯絡電話（僅供洽詢，不代辦報名）：

鄒雷：（408）431-7000

金慰群：（408）209-8674