我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

紐約MTA擬再漲4% 稱「免費公車」口號促逃票潮

北加州空小校友會8月15日舉辦年會暨抗戰勝利81週年紀念活動歡迎校友攜親友踴躍參加 8月9日截止報名

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
北加州空小校友會在Sunnyvale 野餐聚會，討論8/15 週年活動。
北加州空小校友會在Sunnyvale 野餐聚會，討論8/15 週年活動。

【舊金山訊】北加州空小校友會將於2026年8月15日（星期六）在南灣華僑文教中心大禮堂舉辦「2026年年會暨抗戰勝利81週年紀念活動」，邀請歷屆校友及眷屬、親朋好友共襄盛舉，藉由聯誼餐會與紀念活動，緬懷歷史、凝聚情誼，並向為國家奉獻的先賢致敬。

主辦單位表示，今年年會特別結合「抗戰勝利81週年」紀念活動，除了安排精緻午宴外，並準備豐富精彩的節目，包括空小旗隊表演、現場樂團（Live Band）演奏、卡拉OK歡唱及摸彩活動，內容精彩可期，歡迎校友攜同親友踴躍參與。

活動將於當日上午11時開始報到，11時30分正式開席，地點為南灣華僑文教中心（100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035），採精緻圓桌餐方式辦理，每位餐費30美元，支票抬頭請開立 ROCAFES-NCA。

主辦單位提醒，為利餐會及座位安排，報名截止日期為8月9日（星期日）中午12時，尚未報名的校友請儘速報名，以免向隅。

支票請寄至：Norma Wu，304 Cardona Circle, San Ramon, CA 94583。

本次活動由北加州空小校友會理事會主辦。

活動資訊：

日期：2026年8月15日（星期六）

時間：上午11:00報到，11:30午宴開始，下午2:00結束

地點：南灣華僑文教中心（100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）

餐費：每人30美元

節目：空小旗隊、Live Band、卡拉OK、摸彩

報名截止：2026年8月9日（星期日）中午12時

北加州空小校友會理事會聯絡電話（僅供洽詢，不代辦報名）：

鄒雷：（408）431-7000

金慰群：（408）209-8674

精華 FAQ

  • 活動定於2026年8月15日星期六舉行，地點在南灣華僑文教中心大禮堂，地址為100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035，上午11時報到、11時30分開席。

  • 本次活動除午宴聯誼外，也結合抗戰勝利81週年紀念，並安排空小旗隊表演、Live Band演奏、卡拉OK歡唱與摸彩活動，讓校友與親友共同參與。

  • 報名截止為2026年8月9日星期日中午12時，每人餐費30美元，支票抬頭為ROCAFES-NCA，寄至Norma Wu地址；洽詢電話為鄒雷與金慰群。

加州

上一則

前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」

下一則

eBay前員工騷擾威脅記者夫婦 公司賠近5000萬元

延伸閱讀

北加州校聯會20周年夏季BBQ登場　350位校友齊聚伊麗莎白湖畔 共築交流合作平台

北加州校聯會20周年夏季BBQ登場　350位校友齊聚伊麗莎白湖畔 共築交流合作平台
亞裔美國藝術家協會秋季美展 公開徵件 8月3日截止收件 廣邀大眾踴躍投稿

亞裔美國藝術家協會秋季美展 公開徵件 8月3日截止收件 廣邀大眾踴躍投稿
「駿馬奔騰，華運飛揚」 第42屆華運會千人齊聚 盛大舉行

「駿馬奔騰，華運飛揚」 第42屆華運會千人齊聚 盛大舉行
喬州甘斯維爾台商會 8/1年會暨會長交接

喬州甘斯維爾台商會 8/1年會暨會長交接
校聯會年度旅遊試辦團 灣區出發 4天3夜墨西哥郵輪假期 即日起開放報名

校聯會年度旅遊試辦團 灣區出發 4天3夜墨西哥郵輪假期 即日起開放報名

熱門新聞

一名16歲的救生員在聖塔克魯茲海灘巨浪中，奮勇救出一名男童。(路透)

16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮

2026-07-29 02:19
「浮華世界」28日刊出加州州長紐森20年前緋聞對象里皮，以其角度講述她與紐森關係的文章。（美聯社）

前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」

2026-07-29 02:30
由於在公共釣魚碼頭捕螃蟹不需要加州釣魚執照，因此魚雷碼頭上滿滿的人潮。（記者王湘涵/攝影）

不需釣魚執照 金門大橋下捕蟹 親子歡樂收網

2026-07-28 02:19
舊金山餐廳Octavia的周末烘焙快閃店因為大受歡迎，將開設為專賣店Lorella。（取自谷歌地圖）

舊金山這家烘焙糕點排隊太夯 終於要開實體店了

2026-07-27 19:07
卡梅爾風景如畫，常年吸引大量遊客前來，但因此造成民怨。（美聯社）

加州濱海富裕小鎮卡梅爾 旅遊業過度發達？

2026-07-26 02:20
灣區有房東要向在家工作的房客收取每月200美元的居家辦公費。（美聯社）

居家辦公多收200元 灣區租屋新招讓租客傻眼

2026-07-24 18:10

超人氣

更多 >
華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關
「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧
好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買
別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折

別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折
教授設「AI陷阱」抓作弊 學生幾乎全中招 答案超荒謬

教授設「AI陷阱」抓作弊 學生幾乎全中招 答案超荒謬