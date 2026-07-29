北加州空小校友會8月15日舉辦年會暨抗戰勝利81週年紀念活動歡迎校友攜親友踴躍參加 8月9日截止報名
【舊金山訊】北加州空小校友會將於2026年8月15日（星期六）在南灣華僑文教中心大禮堂舉辦「2026年年會暨抗戰勝利81週年紀念活動」，邀請歷屆校友及眷屬、親朋好友共襄盛舉，藉由聯誼餐會與紀念活動，緬懷歷史、凝聚情誼，並向為國家奉獻的先賢致敬。
主辦單位表示，今年年會特別結合「抗戰勝利81週年」紀念活動，除了安排精緻午宴外，並準備豐富精彩的節目，包括空小旗隊表演、現場樂團（Live Band）演奏、卡拉OK歡唱及摸彩活動，內容精彩可期，歡迎校友攜同親友踴躍參與。
活動將於當日上午11時開始報到，11時30分正式開席，地點為南灣華僑文教中心（100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035），採精緻圓桌餐方式辦理，每位餐費30美元，支票抬頭請開立 ROCAFES-NCA。
主辦單位提醒，為利餐會及座位安排，報名截止日期為8月9日（星期日）中午12時，尚未報名的校友請儘速報名，以免向隅。
支票請寄至：Norma Wu，304 Cardona Circle, San Ramon, CA 94583。
本次活動由北加州空小校友會理事會主辦。
活動資訊：
日期：2026年8月15日（星期六）
時間：上午11:00報到，11:30午宴開始，下午2:00結束
地點：南灣華僑文教中心（100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）
餐費：每人30美元
節目：空小旗隊、Live Band、卡拉OK、摸彩
報名截止：2026年8月9日（星期日）中午12時
北加州空小校友會理事會聯絡電話（僅供洽詢，不代辦報名）：
鄒雷：（408）431-7000
金慰群：（408）209-8674
活動定於2026年8月15日星期六舉行，地點在南灣華僑文教中心大禮堂，地址為100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035，上午11時報到、11時30分開席。 本次活動除午宴聯誼外，也結合抗戰勝利81週年紀念，並安排空小旗隊表演、Live Band演奏、卡拉OK歡唱與摸彩活動，讓校友與親友共同參與。 報名截止為2026年8月9日星期日中午12時，每人餐費30美元，支票抬頭為ROCAFES-NCA，寄至Norma Wu地址；洽詢電話為鄒雷與金慰群。
精華 FAQ
活動定於2026年8月15日星期六舉行，地點在南灣華僑文教中心大禮堂，地址為100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035，上午11時報到、11時30分開席。
本次活動除午宴聯誼外，也結合抗戰勝利81週年紀念，並安排空小旗隊表演、Live Band演奏、卡拉OK歡唱與摸彩活動，讓校友與親友共同參與。
報名截止為2026年8月9日星期日中午12時，每人餐費30美元，支票抬頭為ROCAFES-NCA，寄至Norma Wu地址；洽詢電話為鄒雷與金慰群。
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