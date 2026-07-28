三藩市趙家公所頒發獎學金鼓勵學子 奮發上進 再攀高峰 回饋社會 為族人爭光

趙家公所婦女部與獲獎學生合影/梁偉陽攝影。

僑社記者梁偉陽／舊金山 報導

三藩市趙家公所7月18日在華埠 公所禮堂舉行獎學金頒發典禮。趙家公所首長、宗親、學子及家長齊集公所祭祖，由主席嘉俊、副主席汝威、元老雲宗及婦女部副主任崇俊夫人主祭。出席者包括元老悅和、子達、許聘、務遠、傑為；名譽顧問紹棠、趙嶸；中文書記恩澤、國扶；英文書記崇俊、子興；獎學金委員會主任旭輝、必良；婦女部中文書記雲青夫人、趙秀美姑；英文書記必良夫人等職員宗親，以及獲獎學生暨家長。典禮由中文書記恩澤主持。

趙家公所主席嘉俊致詞表示，歡迎大家參加趙家公所獎學金頒獎典禮，並恭喜所有獲獎學生榮獲獎學金。看到獲獎學子成績優異，令他感到十分欣慰與自豪。學生們勤奮學習、努力不懈所獲得的成果，也凝聚了家長及老師長期悉心栽培的心血。他勉勵得獎學子珍惜這份榮譽，奮發向上，百尺竿頭、更進一步，將來學有所成，回饋社會，為趙氏族人爭光。

福利部主任暨獎學金委員會主任旭輝作獎學金報告表示，勤奮學習、努力向上、貢獻社會，是華人優良的傳統。趙家公所獎學金申請資格要求學生學業成績達3.5以上，並須提交作文。今年共有13位學生獲獎，其中大學組11名、高中組1名、初中組1名。大學組每名獎學金1,000元，高中組500元，初中組300元。今年學生代表為趙慧儀同學。他期勉學子繼續努力，再創佳績，為趙氏宗族增光。

獲獎學生除趙慧儀外，尚有趙梓軒、趙穎瑜、趙良晟、趙怡蘭、趙坤林、趙嘉慧、趙愛櫻、趙森輝、趙婉儀、趙怡蘭、趙大輝、趙宇民、趙美珠及趙奕林。

學生代表趙慧儀致詞表示，面對瞬息萬變的環境，要不斷改變自己、適應環境，並保持主動進取的精神。即使畢業後，也要持續學習，保持好奇心，勇敢追求夢想。她指出，在AI時代，更需要培養與人溝通的能力，懂得尊重、理解他人，攜手合作、共創雙贏。她期望未來攻讀神經科學博士，持續學習新知，不斷深化對社會的認識，為人類健康貢獻所長。

趙家公所主席、元老、顧問、獎學金主任與獲獎學生合影/梁偉陽攝影。