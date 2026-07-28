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寧陽總會館2026獎學金頒獎典禮鼓勵學子 學有所成 實現夢想 感恩家庭 回饋社區

舊金山訊
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寧陽總會館商董與獎學金得獎學生合影留念/梁偉陽攝影。
寧陽總會館商董與獎學金得獎學生合影留念/梁偉陽攝影。

僑社記者梁偉陽／舊金山報導

駐美台山寧陽總會館2026年度獎學金頒獎典禮7月18日在華埠康年酒家舉行。寧陽總會館主席朱明沾、副主席胡偉良、通事譚卓權、獎學金委員會主任伍璇燦、評選委員伍璇振、譚卓權、甄國輝暨寧陽商董黃中華、許可立、李焯宗、李國宏、黃德坤、林競威、黃華璽、盤雅錦、黃健賢、黃宏昶、黃振華、伍柱偉、馬劍文、李日雄、陳熙洽、雷春喜、林賢達、朱伯衡等與學生家長出席。伍璇振、譚卓權主持典禮，祝賀學子們取得優秀成績，高中畢業並進入大學，開創美好的前景。他表示，畢業不是終點，而是一個更高的起點，希望同學們身體健康、更上一層樓。

寧陽總會館主席朱明沾致詞表示，非常高興與大家共同分享這份屬於青年學子的榮耀與喜悅，並向所有獲獎同學表示最熱烈的祝賀，也向多年來熱心教育、培育英才的台山寧陽總會館及各位善長致以最崇高的敬意。

他表示，教育是民族振興的根本，青年是社會發展的希望。多年來，台山寧陽總會館秉持「崇文重教、敦親睦族、薪火相傳」的優良傳統，堅持設立獎學金，鼓勵青年勤奮向學、追求卓越，不僅為無數學子點亮求知之路，更彰顯僑社前輩高瞻遠矚、造福桑梓、培育後輩的偉大情懷。這份對教育的堅持，正是寧陽精神歷久彌新的最佳寫照。

他勉勵各位同學珍惜今天的榮譽，更要肩負明天的責任，以知識開創未來，以品德立身處世，以感恩回饋社會，銘記父母的養育、師長的教誨，以及僑社的關愛，努力成為才華兼備、品格與擔當兼具的新一代，將寧陽精神薪火相傳、發揚光大。最後，他特別感謝獎學金委員會小組的辛勤付出，使獎學金頒獎典禮得以順利舉行，並祝福所有獲獎同學學業進步，也祝在座各位身體健康。

獎學金主任伍璇燦介紹寧陽總會館歷史時表示，寧陽總會館成立於1854年，由台山先賢出錢出力購地建樓，金山寧陽會館是全美總部。當年台山先輩從廣東移民來美，團結組織社團，依據美國法律維護華人權益及移民權利。

他指出，寧陽總會館多年來積極投入社區慈善工作，並支持聯合金庫、東華醫院、中華中學校、基督教青年會、安樂居等機構，相關經費主要來自物業租金收入及個人捐款。目前總會館擁有四座物業及兩座墓園，在社區享有良好聲譽，未來也將持續服務社區。他並期勉獎學金得主學有所成，成為華人社區的驕傲。

伍璇振校長介紹獎學金評選時，幽默表示自己是「被康年酒家授予的博士」，而甄國輝才是真正的博士。他感謝寧陽商董長期支持教育，並表示華人一直相信教育是成功的根本。早年華人在美國只能從事辛苦勞力工作，但經過一代又一代人的抗爭與努力，如今已在各個領域嶄露頭角。

他回憶，自己成長於舊金山的年代，華人幾乎沒有擔任警察、消防員等公職。他畢業時也曾被告知，因為帶有中國口音，不可能找到教師工作。然而，他憑藉努力，一路做到馬連校區校長後退休，並曾擔任紐森州長的校長及籃球教練。伍璇燦也曾擔任舊金山市消防委員、公務員委員，因此被譽為「華埠市長」。

他勉勵華人下一代繼承前輩傳統，繼續為社區爭光，也感謝家長多年來對子女的辛勤栽培。他說明，本次獎學金評選標準包括學業成績占70%，面試及作文各占15%。今年參選學生口語表達及寫作能力都十分優秀，閱讀他們的作文，也讓他回想起自己在華埠成長的歲月。

本屆得獎學生平均GPA高達3.93，共有25位學生參與評選，其中超過4.0的學生共有7位，分別為徐儷容、李心瑜、李俞真、伍詠恩、馬家宜、譚高偉及張穎琳，其他獲獎同學也同樣表現優異。

獎學金前三名得主徐儷容、李心瑜、李俞真分別發言，感謝寧陽總會館頒發獎學金支持下一代教育，讓華人社區持續發展。另外20名同學也依序上台領獎。

本屆獲獎學生包括：徐儷容、李心瑜、李俞真、陳毅駿、陳嘉亮、陳樂晴、陳榮泰、伍詠恩、郭浩月、許嘉淇、李潔儀、馬家宜、梅珈琳、盤德楠、譚煜臻、譚高偉、譚紫瑩、伍詠恩、余嘉文、張穎琳、趙祖南、朱宇謙。

獎學金委員甄國輝總結致詞表示，得獎學生分享了自己努力成長的故事，希望大家進入大學後，不要忘記一路走來支持自己的家人、老師與社區。每位得獎學生都獲得父母悉心栽培，也展現出孝順與感恩，令人十分感動。

他表示，獎學金不只是對學生的肯定，更是對每一個努力培育下一代家庭的鼓勵，希望每位年輕人都能勇敢追逐夢想，實現人生目標。

2672圖說： 

圖： 僑社記者

精華 FAQ

  • 典禮主要是表揚學業表現優秀的華裔學生，並透過頒發獎學金鼓勵他們持續向學、勇敢追夢，同時強調感恩父母、回饋社區與傳承寧陽精神。

  • 評選標準為學業成績占70%，面試及作文各占15%。今年共有25名學生參與評選，平均GPA高達3.93，其中7人GPA超過4.0，整體表現相當出色。

  • 寧陽總會館成立於1854年，長年支持教育與社區慈善，曾協助多個華人機構，經費主要來自物業租金與捐款，持續在僑社扮演培育人才與服務社區的重要角色。

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