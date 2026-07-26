美國250週年國慶慶典特惠 買一盒．送一盒 限時優惠！無限心脈通™——多重營養配方，守護心血管健康
【工商訊】無限心脈通™ 結合多種植物萃取與營養成分，包括納豆激酶（Nattokinase）、輔酶Q10（Coenzyme Q10）、白藜蘆醇（Resveratrol）、山楂萃取物、紅景天及綠茶萃取物等，提供日常心血管保健所需營養，適合作為健康生活的營養補充。
高濃度納豆激酶配方
每粒無限心脈通™含有高濃度納豆激酶（20,000 FU），搭配多種營養成分，有助維持正常血液循環及心血管健康。
多重營養成分
輔酶Q10：協助能量代謝，提供心臟所需營養。
白藜蘆醇：天然抗氧化成分，有助維持健康。
山楂萃取物：傳統草本植物，常用於心血管保健。
印度植物萃取配方：協助維持健康的血脂與心血管機能。
西藏紅景天：幫助維持活力與耐力。
綠茶萃取物：富含天然多酚，提供抗氧化保護。
適合關注健康的人士
適合希望：維持心血管健康，補充日常抗氧化營養，搭配均衡飲食與健康生活習慣。
美國藍夢無限藥業
旗下產品包括：藍夢蜂膠皇、藍夢海參靈芝皇、無限心脈通™、無限康糖靈、無限關節靈、無限前列寶、無限養腦金、無限保肝皇、無限真享瘦
全系列產品於美國生產製造，依循美國 GMP 品質管理規範生產，採用植物膠囊，適合素食者食用。
美國250週年國慶 限時優惠
即日起 買一盒送一盒！
免費訂購專線：
1-877-808-6188（中文請按 2）
1-516-690-8888
官方網站：www.ultramaxusa.com
無限心脈通™結合高濃度納豆激酶、輔酶Q10、白藜蘆醇、山楂、紅景天與綠茶萃取物，強調多重營養搭配，作為日常心血管保健補充。 文案主張可協助維持正常血液循環、心血管健康與抗氧化營養補充，適合重視日常保養、希望搭配均衡飲食與健康生活習慣的人士。 活動為美國250週年國慶限時優惠，即日起買一盒送一盒；產品由美國藍夢無限藥業推出，標示美國生產、GMP規範製造，並提供電話與官網訂購。
精華 FAQ
無限心脈通™結合高濃度納豆激酶、輔酶Q10、白藜蘆醇、山楂、紅景天與綠茶萃取物，強調多重營養搭配，作為日常心血管保健補充。
文案主張可協助維持正常血液循環、心血管健康與抗氧化營養補充，適合重視日常保養、希望搭配均衡飲食與健康生活習慣的人士。
活動為美國250週年國慶限時優惠，即日起買一盒送一盒；產品由美國藍夢無限藥業推出，標示美國生產、GMP規範製造，並提供電話與官網訂購。
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