AI時代如何安頓自我？《在不確定的時代，如何過好生活》講座吸引近百人共探未來智慧

思達與現場民眾互動熱烈。

【舊金山訊】由理想折射、美國文化橋出版社主辦，矽谷 文學社協辦的文化講座《在不確定的時代，如何過好生活》，7月26日在矽谷亞洲藝術中心聖荷西分館（150 E. Santa Clara St., Suite B, San Jose）舉行，吸引近百位熱愛文化、藝術及人文思辨的民眾到場，共同探討人工智慧 快速發展下，人們如何面對充滿變動與不確定性的未來。

活動中，與會嘉賓余春明教授指出，過去的社會結構相對穩定，每個人在社會中各司其職、分工明確；然而，當今社會已逐漸轉變為流動且充滿變數的「液態社會」，個人的角色與定位不再固定，人生方向與價值也更難以掌握，因此更需要培養面對變局的能力與思維。

本次講座由《21世紀人類的困境與出路》作者思達擔任主講。他表示，在人工智慧快速崛起與高度不確定的時代，人們應逐步從「對象性存在」轉向「關係性存在」，透過理解世界、理解自我與理解現實形成的過程，重新建立面對未來的智慧與能力。

思達進一步說明，「理解」、「世界」與「理解世界」代表三個不同層次的概念，並以「我是誰」、「我從哪裡來」及「我要往哪裡去」三個人生核心命題，引導與會者重新思考自我定位與生命方向，獲得現場聽眾熱烈迴響。

談及如何在充滿變動的時代安頓身心，思達歸納出多項值得深思的重要觀點，包括宗教信仰的重要性、智慧與知識的累積、保持開放的態度、哲學思辨、統計思維、藝術涵養、理性與感性的平衡、共同體意識、重新理解失敗的價值，以及「終身學習」應進一步提升為「終身理解」的能力。

他強調，未來最重要的不再是追求絕對的確定性，而是持續提升適應能力、應變能力與理解能力。唯有不斷理解世界、理解他人與理解自己，才能在人工智慧快速演進、充滿不確定性的時代中，找到屬於自己的生活方式與人生方向。

主辦單位表示，希望透過此次講座，促進更多民眾關注哲學、人文與文化思維，培養跨領域的理解能力，讓人們在科技快速變遷的時代，仍能保持內在穩定，從容迎向未來。

主講人思達（右）與嘉賓余春明教授（左）共同探討人工智慧時代的人類困境與未來出路。