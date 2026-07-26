誰偷走了臺灣的黃金？——揭開戰後最大歷史懸案

【舊金山訊】

從《古蹟衛士》到《誰偷走了臺灣的黃金？》，一場跨越80年的歷史追尋

電影《The Monuments Men》（《古蹟衛士》）描述二戰期間，盟軍特別組成一支由藝術史學者、博物館館長與建築專家組成的隊伍，深入歐洲戰場，尋找並追回遭納粹 掠奪的藝術珍寶。他們所守護的不只是珍貴文物，更是人類共同的歷史與文化記憶。

然而，二戰結束後，除了藝術品之外，還有另一項至今仍充滿謎團的歷史懸案——臺灣的黃金究竟去了哪裡？

《誰偷走了臺灣的黃金》是歷史研究者朱力揚先生的重要著作，聚焦於戰後流傳數十年的「臺灣黃金失蹤案」。民間長久流傳著一種說法：1945年日本戰敗前，由於無法及時將大量黃金運回日本，因此將黃金秘密埋藏於臺灣各地，其中最著名的傳聞之一，便是高雄壽山藏金的故事。

為了追尋真相，朱力揚先生多年來深入美國國家檔案館（NARA），查閱大量解密文件與歷史資料，重新拼湊1945年日本投降後臺灣黃金流向的蛛絲馬跡，希望還原這段鮮為人知的歷史。

無論是《古蹟衛士》所呈現的藝術品追索，還是《誰偷走了臺灣的黃金》所探討的歷史真相，都揭示了同一個核心命題：戰爭奪走的不只是生命，更可能改變一個國家的財富、文化與歷史記憶；而尋找真相，往往需要跨越數十年，甚至至今仍未停止。

想深入了解這段充滿謎團的臺灣近代史，歡迎參加朱力揚先生專題演講：

《誰偷走了臺灣的黃金？》

主講人： 朱力揚先生

主辦單位：

北加州政大校友會展卷社、中華聯誼會、Millbrae 圖書館之友會

時間：

2026年8月8日（星期六）下午2:00－4:00

地點：

Millbrae Public Library

One Library Ave.

Millbrae, CA

一段塵封近八十年的歷史，一場橫跨臺灣、日本與美國檔案館的真相追尋。歡迎對臺灣歷史、二戰史與戰後國際局勢有興趣的朋友，一同探索這樁至今仍充滿爭議的歷史懸案。