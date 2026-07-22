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好物請留步！中國嘉德7月30日至8月6日赴美徵集文物藝術品亞洲領先拍賣品牌巡迴舊金山、洛杉磯、紐約　專家現場免費鑑賞，助藏家接軌2026秋季拍賣

工商訊
傅抱石《山鬼》成交價：RMB 16,100,000
傅抱石《山鬼》成交價：RMB 16,100,000

【工商訊】中國嘉德國際拍賣有限公司成立於1993年，總部設於北京，深耕中國文物藝術品市場逾三十年，是深受海內外藏家信賴的全品類文物藝術品拍賣公司，擁有深厚的專業素養與豐富的客戶資源。2023年至2025年，連續三年總成交額位居亞洲第二、中國大陸第一。

7月30日、8月2日及8月6日，中國嘉德專家團隊將分別前往舊金山洛杉磯及紐約舉辦藝術品徵集活動。凡有意將收藏精品送拍變現，或希望了解藏品市場價值的收藏家，均歡迎親臨現場。嘉德專家將以豐富的經驗與專業眼光，提供藝術品收藏、鑑賞及拍賣諮詢服務。

春拍成交近17億元　市場信心持續升溫

今年5月舉行的中國嘉德2026春季拍賣會，在嘉德團隊與廣大藏家的支持下再創佳績，總成交額達16.99億元人民幣，平均成交率81.5%。其中，兩件拍品成交價突破億元人民幣，20件拍品成交金額超過千萬元，並刷新四項重要拍賣紀錄，再次展現市場對中國藝術精品的高度認同，也彰顯藝術市場持續蓬勃發展的活力。

深耕北美二十餘年　專業服務深獲肯定

中國嘉德與北美收藏界淵源深厚。自1990年代開始跨洋服務海外藏家，並於2004年4月成立北美辦事處，持續提供在地化、常態化的專業服務。

2007年，中國嘉德接受美國波士頓美術館委託拍賣館藏瓷器與古籍，開創中國拍賣企業承接海外頂級博物館委託拍賣的先河，拍品悉數成交，專業能力獲得北美主流博物館及文博機構高度肯定。

讓珍藏延續價值　讓文化薪火相傳

對許多海外華人家庭而言，祖輩留下的收藏品，早已超越藝術品本身的價值，更承載著家族記憶、文化傳承與跨越世代的情感寄託。

傳承，不只是珍藏於箱櫃之中；當下一代接過先人的收藏，讓珍貴文物與藝術品的價值、故事被更多人看見，也是一種最溫暖的延續。中國嘉德希望以專業與誠信，為每一件藏品找到最合適的舞臺，誠摯邀請北美藏家共襄盛舉，攜手迎接2026秋季拍賣會。

中國嘉德2026秋季拍賣會北美徵集

徵集門類

中國古代書畫｜中國近現代書畫｜瓷器｜玉器｜紫砂工藝品｜金石雅玩｜國石篆刻｜古典家具｜古琴｜沉香｜木器｜地毯｜錢幣｜郵品｜球星卡牌

Chinese Paintings and Calligraphy

Ceramics and Works of Art

Scholar's Objects and Classical Furniture

Stamps, Coins and Sports Cards

舊金山

徵集時間

7月30日（星期四）

10:00–12:30、14:00–18:00

徵集地點

舊金山機場海濱萬豪酒店 二樓

San Francisco Airport Marriott Waterfront

1800 Old Bayshore Highway, 2nd Floor

Burlingame, CA 94010

洛杉磯

徵集時間

8月2日（星期日）

10:00–12:30、14:00–18:00

徵集地點

洛杉磯蒙特利公園萬怡酒店 二樓

Courtyard Los Angeles Monterey Park

555 N. Atlantic Blvd., 2nd Floor

Monterey Park, CA 91754

紐約（敬請提前預約）

徵集時間

8月6日（星期四）

10:00–12:30、14:00–18:00

徵集地點

中國嘉德北美辦事處

505 Park Ave., 4th Floor

New York, NY 10022

洽詢電話

+1 (212) 308-8889

電子郵件

[email protected]

中國嘉德2026春拍現場
中國嘉德2026春拍現場

精華 FAQ

  • 中國嘉德專家團隊將於7月30日赴舊金山、8月2日赴洛杉磯、8月6日赴紐約舉辦徵集活動，讓北美藏家可就近諮詢並送拍藏品。

  • 2025春拍總成交額達16.99億元人民幣，平均成交率81.5%，且有2件破億元、20件逾千萬元，並刷新4項紀錄，顯示市場對中國藝術精品高度認同。

  • 現場可享專家免費鑑賞、收藏價值評估與拍賣諮詢，適合想送拍變現或了解市場行情的藏家；紐約場亦可提前預約，方便安排一對一洽談。

舊金山 洛杉磯

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