好物請留步！中國嘉德7月30日至8月6日赴美徵集文物藝術品亞洲領先拍賣品牌巡迴舊金山、洛杉磯、紐約　專家現場免費鑑賞，助藏家接軌2026秋季拍賣

傅抱石《山鬼》成交價：RMB 16,100,000

【工商訊】中國嘉德國際拍賣有限公司成立於1993年，總部設於北京，深耕中國文物藝術品市場逾三十年，是深受海內外藏家信賴的全品類文物藝術品拍賣公司，擁有深厚的專業素養與豐富的客戶資源。2023年至2025年，連續三年總成交額位居亞洲第二、中國大陸第一。

7月30日、8月2日及8月6日，中國嘉德專家團隊將分別前往舊金山 、洛杉磯 及紐約舉辦藝術品徵集活動。凡有意將收藏精品送拍變現，或希望了解藏品市場價值的收藏家，均歡迎親臨現場。嘉德專家將以豐富的經驗與專業眼光，提供藝術品收藏、鑑賞及拍賣諮詢服務。

春拍成交近17億元 市場信心持續升溫

今年5月舉行的中國嘉德2026春季拍賣會，在嘉德團隊與廣大藏家的支持下再創佳績，總成交額達16.99億元人民幣，平均成交率81.5%。其中，兩件拍品成交價突破億元人民幣，20件拍品成交金額超過千萬元，並刷新四項重要拍賣紀錄，再次展現市場對中國藝術精品的高度認同，也彰顯藝術市場持續蓬勃發展的活力。

深耕北美二十餘年 專業服務深獲肯定

中國嘉德與北美收藏界淵源深厚。自1990年代開始跨洋服務海外藏家，並於2004年4月成立北美辦事處，持續提供在地化、常態化的專業服務。

2007年，中國嘉德接受美國波士頓美術館委託拍賣館藏瓷器與古籍，開創中國拍賣企業承接海外頂級博物館委託拍賣的先河，拍品悉數成交，專業能力獲得北美主流博物館及文博機構高度肯定。

讓珍藏延續價值 讓文化薪火相傳

對許多海外華人家庭而言，祖輩留下的收藏品，早已超越藝術品本身的價值，更承載著家族記憶、文化傳承與跨越世代的情感寄託。

傳承，不只是珍藏於箱櫃之中；當下一代接過先人的收藏，讓珍貴文物與藝術品的價值、故事被更多人看見，也是一種最溫暖的延續。中國嘉德希望以專業與誠信，為每一件藏品找到最合適的舞臺，誠摯邀請北美藏家共襄盛舉，攜手迎接2026秋季拍賣會。

中國嘉德2026秋季拍賣會北美徵集

徵集門類

中國古代書畫｜中國近現代書畫｜瓷器｜玉器｜紫砂工藝品｜金石雅玩｜國石篆刻｜古典家具｜古琴｜沉香｜木器｜地毯｜錢幣｜郵品｜球星卡牌

Chinese Paintings and Calligraphy

Ceramics and Works of Art

Scholar's Objects and Classical Furniture

Stamps, Coins and Sports Cards

舊金山

徵集時間

7月30日（星期四）

10:00–12:30、14:00–18:00

徵集地點

舊金山機場海濱萬豪酒店 二樓

San Francisco Airport Marriott Waterfront

1800 Old Bayshore Highway, 2nd Floor

Burlingame, CA 94010

洛杉磯

徵集時間

8月2日（星期日）

10:00–12:30、14:00–18:00

徵集地點

洛杉磯蒙特利公園萬怡酒店 二樓

Courtyard Los Angeles Monterey Park

555 N. Atlantic Blvd., 2nd Floor

Monterey Park, CA 91754

紐約（敬請提前預約）

徵集時間

8月6日（星期四）

10:00–12:30、14:00–18:00

徵集地點

中國嘉德北美辦事處

505 Park Ave., 4th Floor

New York, NY 10022

洽詢電話

+1 (212) 308-8889

電子郵件

[email protected]

中國嘉德2026春拍現場