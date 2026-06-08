麥當勞歡慶 FIFA 世界盃 26™　限量 Squishmallows™ 快樂兒童餐6月9日登場

麥當勞自6月9日起推出限量版「FIFA 世界盃 26™ 快樂兒童餐」。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 麥當勞6月9日推出FIFA世界盃26限量快樂兒童餐。

麥當勞6月9日推出FIFA世界盃26限量快樂兒童餐。 重點二： 購買即送Squishmallows絨毛玩偶，數量有限送完為止。

購買即送Squishmallows絨毛玩偶，數量有限送完為止。 重點三：包裝附掃描代碼可玩互動遊戲，部分收益捐助慈善。

為慶祝「FIFA 世界盃 26™」盛事，麥當勞 自6月9日起推出限量版「FIFA 世界盃 26™ 快樂兒童餐」。凡購買快樂兒童餐，即可獲贈一款 Squishmallows™ 絨毛玩偶，數量有限，送完為止。

此次推出的 Squishmallows™ 絨毛玩偶代表 2026 年世界盃三個主辦國——加拿大 、墨西哥及美國，並以「FIFA 世界盃 26™」官方吉祥物為設計靈感。每款玩偶皆穿著獨特的足球主題球衣，球衣上印有麥當勞專屬圖案，極具收藏價值。

此外，每份 Squishmallows™ 快樂兒童餐均採用特別版包裝，並附有可掃描的專屬代碼。消費者只需掃描代碼，即可前往 happymeal.com 解鎖獨家數位互動遊戲，享受更多足球樂趣。

值得一提的是，「FIFA 世界盃 26™」快樂兒童餐的部分收益將捐助麥當勞叔叔之家慈善機構（Ronald McDonald House Charities），協助有需要的家庭獲得支持與照顧。

為迎接「FIFA 世界盃 26™」的到來，麥當勞也將推出一系列線上與線下互動活動，讓全球球迷透過數位體驗、社區活動及互動遊戲，共同感受世界盃熱潮。

在麥當勞 App 解鎖專屬體驗與獎勵

透過麥當勞 App 下單，消費者可享有世界盃期間的獨家優惠、特別賽事獎勵及額外積分回饋，隨時掌握賽事精彩時刻。

麥當勞 FC 球迷團隊計畫

「麥當勞 FC（Fan Crew）」是麥當勞「FIFA 世界盃 26™」合作計畫的重要核心。麥當勞將從全球各地選出優秀員工，提供他們親臨主辦城市觀賽的難得機會，親身感受世界盃賽事魅力，並在現場為參賽球隊加油喝采。

限量版「FIFA 世界盃 26™」快樂兒童餐現已上市，數量有限，售完即止。喜愛足球及 Squishmallows™ 的大小朋友，千萬不要錯過這次難得的收藏機會。