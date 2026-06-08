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麥當勞歡慶 FIFA 世界盃 26™　限量 Squishmallows™ 快樂兒童餐6月9日登場

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麥當勞自6月9日起推出限量版「FIFA 世界盃 26™ 快樂兒童餐」。
麥當勞自6月9日起推出限量版「FIFA 世界盃 26™ 快樂兒童餐」。

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：麥當勞6月9日推出FIFA世界盃26限量快樂兒童餐。
  • 重點二：購買即送Squishmallows絨毛玩偶，數量有限送完為止。
  • 重點三：包裝附掃描代碼可玩互動遊戲，部分收益捐助慈善。

為慶祝「FIFA 世界盃 26™」盛事，麥當勞自6月9日起推出限量版「FIFA 世界盃 26™ 快樂兒童餐」。凡購買快樂兒童餐，即可獲贈一款 Squishmallows™ 絨毛玩偶，數量有限，送完為止。

此次推出的 Squishmallows™ 絨毛玩偶代表 2026 年世界盃三個主辦國——加拿大、墨西哥及美國，並以「FIFA 世界盃 26™」官方吉祥物為設計靈感。每款玩偶皆穿著獨特的足球主題球衣，球衣上印有麥當勞專屬圖案，極具收藏價值。

此外，每份 Squishmallows™ 快樂兒童餐均採用特別版包裝，並附有可掃描的專屬代碼。消費者只需掃描代碼，即可前往 happymeal.com 解鎖獨家數位互動遊戲，享受更多足球樂趣。

值得一提的是，「FIFA 世界盃 26™」快樂兒童餐的部分收益將捐助麥當勞叔叔之家慈善機構（Ronald McDonald House Charities），協助有需要的家庭獲得支持與照顧。

為迎接「FIFA 世界盃 26™」的到來，麥當勞也將推出一系列線上與線下互動活動，讓全球球迷透過數位體驗、社區活動及互動遊戲，共同感受世界盃熱潮。

在麥當勞 App 解鎖專屬體驗與獎勵

透過麥當勞 App 下單，消費者可享有世界盃期間的獨家優惠、特別賽事獎勵及額外積分回饋，隨時掌握賽事精彩時刻。

麥當勞 FC 球迷團隊計畫

「麥當勞 FC（Fan Crew）」是麥當勞「FIFA 世界盃 26™」合作計畫的重要核心。麥當勞將從全球各地選出優秀員工，提供他們親臨主辦城市觀賽的難得機會，親身感受世界盃賽事魅力，並在現場為參賽球隊加油喝采。

限量版「FIFA 世界盃 26™」快樂兒童餐現已上市，數量有限，售完即止。喜愛足球及 Squishmallows™ 的大小朋友，千萬不要錯過這次難得的收藏機會。

精華 FAQ

  • 麥當勞自6月9日起推出限量版FIFA世界盃26快樂兒童餐，購買即可獲贈Squishmallows絨毛玩偶，並搭配特別包裝與數位互動內容，主打收藏與賽事氛圍。

  • 贈品是代表加拿大、墨西哥與美國的Squishmallows絨毛玩偶，設計靈感來自世界盃官方吉祥物，並穿著足球主題球衣與麥當勞圖案，具有高度收藏價值。

  • 消費者可掃描餐盒上的專屬代碼前往網站玩互動遊戲，也能透過麥當勞App獲得獨家優惠、賽事獎勵與積分回饋；部分收益還將捐助麥當勞叔叔之家。

麥當勞 世界盃 加拿大

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