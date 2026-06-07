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看得見的原片，喝得出的差別太子牌推出全新原片有機三角茶包系列

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太子牌原片有機三角茶包採用優質完整茶葉製成，不摻雜碎茶，同時兼顧品質與便利性。
太子牌原片有機三角茶包採用優質完整茶葉製成，不摻雜碎茶，同時兼顧品質與便利性。

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：太子牌推出原葉有機三角茶包系列，主打完整茶葉與透明沖泡體驗。
  • 重點二：茶包採植物來源玉米纖維製成，強調不含微塑膠且可堆肥。
  • 重點三：首波上市恩施玉霖綠茶與雲嶺滇紅紅茶，兼顧有機與風味。

隨著消費者對食品來源透明度、微塑膠議題及永續環保的關注持續升溫，茶飲市場也逐漸朝向原葉化、有機化與環保化發展。深耕北美市場多年的太子牌（Prince of Peace），近日推出全新「原葉有機三角茶包系列」，以完整茶葉、USDA有機認證原料及植物來源環保茶包材質，為消費者帶來兼具品質、便利與永續理念的全新品茶體驗。

完整原葉看得見 茶香層次喝得到

近年來，「原片茶」成為茶飲市場常見的產品訴求。然而，業界對於「原片茶」並無一致標準，部分產品雖保留較大葉片，仍可能混雜碎茶。

太子牌表示，此次推出的原葉有機三角茶包系列，堅持採用完整茶葉製成，消費者可透過透明茶包直接觀察茶葉舒展的自然姿態。立體三角茶包設計提供更寬敞的沖泡空間，減少茶葉在包裝過程中的擠壓，讓茶葉能充分伸展，釋放更豐富的香氣與層次感。

植物纖維茶包 回應環保新需求

除了茶葉品質之外，茶包材質近年也成為消費者關注焦點。部分研究與媒體報導曾引發外界對茶包釋放微塑膠的討論，使越來越多消費者開始重視茶包材料的安全性與環保性。

太子牌指出，原葉有機三角茶包採用植物來源玉米纖維製成，不含微塑膠，並符合可堆肥（Compostable）標準，在享受好茶的同時，也能減少對環境造成的負擔，實踐綠色消費理念。

精選兩大名茶產區 呈現純粹茶韻

此次上市產品包括「原葉有機恩施玉霖綠茶」及「原葉有機雲嶺滇紅紅茶」兩款茶品。

其中，恩施玉霖綠茶選用來自湖北恩施茶區的優質茶葉。恩施擁有超過三百年種茶歷史，素有中國重要綠茶產區之稱。據史料記載，乾隆年間因茶葉品質優異而受到朝廷肯定，成為地方貢茶代表之一。茶湯清澈明亮，滋味鮮爽回甘，展現綠茶特有的清雅風味。

雲嶺滇紅紅茶則精選雲南高山茶園茶葉。當地位於北回歸線附近，氣候溫潤、雲霧繚繞，孕育出品質優良的紅茶。完整保留原葉形態，沖泡後散發濃郁蜜香與醇厚茶韻，入口甘潤順滑，呈現滇紅茶獨具特色的風味層次。

獨立包裝設計 保留最佳鮮度

全系列產品採用獨立包裝設計，有效維持茶葉的新鮮度與香氣。每盒內含10個三角茶包，無論居家、辦公室或外出旅行，都能輕鬆享受一杯高品質有機好茶。

用一杯茶 傳遞更多溫暖

太子牌多年來持續投入公益服務，支持特殊需求兒童及收養家庭相關計畫，並秉持「Blessed to be a Blessing」的品牌理念，希望透過日常消費，將善的循環帶入社區，為社會創造更多正向影響。

業界人士指出，隨著消費者對產品透明度、環保包材及品質來源要求日益提高，兼具有機認證、完整原葉與永續概念的茶飲產品，正逐漸成為市場新趨勢。

如欲了解更多產品資訊及品牌最新動態，歡迎洽詢太子牌（Prince of Peace）客服專線 800-732-2328，或瀏覽官方網站了解詳情。

太子牌原葉有機三角茶包系列目前推出「恩施玉霖綠茶」及「雲嶺滇紅紅茶」兩款產品，茶包採用植物來源玉米纖維製成，不含微塑膠，兼具安全、環保與高品質品茗體驗。

太子牌原片有機三角茶包系列，包括恩施玉霖（綠茶）及雲嶺滇紅（紅茶）兩款。
太子牌原片有機三角茶包系列，包括恩施玉霖（綠茶）及雲嶺滇紅（紅茶）兩款。

精華 FAQ

  • 系列主打完整原葉、USDA有機認證與植物來源三角茶包，並以透明包材讓茶葉舒展可見，同時強調便利沖泡、香氣層次與永續環保的整體體驗。

  • 茶包採用植物來源玉米纖維製成，標榜不含微塑膠，並符合可堆肥標準，回應消費者對茶包材料安全性、環境負擔與綠色消費的關注。

  • 目前有恩施玉霖綠茶與雲嶺滇紅紅茶兩款。前者來自湖北恩施，茶湯清澈鮮爽；後者選用雲南高山茶園茶葉，帶有濃郁蜜香與醇厚茶韻。

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