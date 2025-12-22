歡慶聖誕迎新年　AAA提醒四大節日行車安全守則

【舊金山 訊】節日是充滿歡樂、家人團聚與慶祝的美好時刻，同時也是加州 公路一年中最繁忙的時段之一。隨著聚會、採購與假期旅行增加，駕駛人更應時刻將交通安全放在首位。每年仍有太多人因酒駕 或分心駕駛而失去寶貴生命，令人惋惜。

AAA、美國汽車協會，加州交通安全辦公室（California Office of Traffic Safety）以及加州交通局（Caltrans）特別提醒民眾，交通安全的核心是「人」，而不只是車輛與道路。當我們上路行駛時，身邊可能有趕赴節慶的家庭、步行或騎自行車的孩子，或每日通勤的鄰居。每一位用路人，都能成為守護彼此安全的重要力量。

AAA 交通安全與社區計畫經理 Tiffany Stanley 表示：

「身為長期致力於降低交通事故的計畫推動者，我每天都親眼見證安全駕駛行為如何拯救生命。酒駕不僅限於飲酒，也包括藥物、處方藥的影響，或因過度疲勞導致無法專注。分心駕駛同樣極具危險性，即使只是短暫移開視線，都可能對人生造成無法挽回的改變。」

為協助民眾安全出行、平安抵達，AAA 提出以下四項節日行車小提醒，陪伴您與親友歡度佳節：

• 預先規劃行程：如有飲酒計畫，請事先安排清醒駕駛接送、搭乘大眾運輸工具，或使用共乘服務。幾分鐘的事前規劃，能避免一生的遺憾。

• 收起手機、專心駕駛：簡訊與來電都可在停車後再處理。哪怕只是短暫一瞥，也可能錯過行人或騎士。建議啟用手機的「駕駛模式」或「專注駕駛」功能，以降低干擾。

• 主動減速並避讓：自 2026 年起，加州將更新「減速避讓法」，要求駕駛人對所有停靠路邊的車輛減速並變道，而不僅限於第一線應急車輛。無論是拖吊車、道路施工人員或受困駕駛，及時變道可避免二次事故、挽救生命。

• 共享道路、彼此尊重：留意行人與自行車使用者在路口或穿越馬路的動向，主動留出安全空間。這不僅是禮讓，更是確保所有用路人安全的必要行為。

當每位駕駛人選擇負責任地上路，便是在尊重自己的家庭與社區。節日的真正意義，在於守護最重要的人與事。

在即將到來的聖誕與新年假期中，讓我們共同承諾安全、清醒駕駛，提高警覺、負責行車，讓加州道路更加安全，讓節日回憶充滿歡樂，而非悲劇。

更多行車安全資訊與實用小提示，請造訪

www.gosafelyca.org