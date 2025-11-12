我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

才投下關鍵投票 民主黨溫和派要角費特曼倒地住院

好市多11月新商品 這5項獲推薦

全球華僑華人專屬福利：加入 Sunny Mining 領取 9,999 美元現金

舊金山訊

全球閒置加密資產已超 1.4 萬億美元，遍布各地的華僑華人手中持有大量 BTC、ETH、XRP，卻多半只能長期躺在錢包裡。越來越多投資者開始從「博行情」轉向「要現金流」，尋找穩定、低門檻、少操作的被動收益工具。

Sunny Mining 推出面向全球華僑華人的專屬福利項目，透過 AI 雲挖礦與透明固定期限合約，將 XRP、BTC、ETH 等資產轉化為每日9999美元被動收入。

Sunny Mining：把閒置加密貨幣變成每日美元收入

Sunny Mining 是面向全球用戶的新一代每日美元結算雲挖礦平台。公司成立於 2019 年，服務覆蓋 190+ 國家 / 地區。

Sunny Mining 通過 AI 智能雲挖礦 + 透明的固定期限合約，用戶僅需充值支援資產，選擇美元計價合約，系統將 XRP、BTC、ETH 轉化為按日美元 / 穩定幣結算的合約，零硬體、少操作，啟動後每 24 小時結算收益。

平台符合歐盟 MiCA 標準，採用機構級安全基礎設施與多重簽名冷錢包，資料中心 100% 使用可再生能源。憑藉易用性、透明定價與固定美元合約，Sunny Mining 正成為替代高波動投機的可靠選擇，適合追求低波動、收益型配置的個人與機構投資者。

如何運作：四步從錢包獲取每日美元收益

創建帳戶

訪問 Sunny Mining 官網或者下載 Sunny Mining APP（iOS / Android）使用郵箱快速註冊

選擇挖礦計畫

計畫以美元計價；覆蓋 3 / 15 / 30 天等多種期限，清晰顯示預期每日收益與所需保證金，最低合約 100 美元起。

充值與自動分配

存入 XRP、BTC、ETH、USDT 等支援幣種後，系統即時轉換為由 AI 管理的算力，無需手動配置。

每日收益與複投

收益每 24 小時結算為美元或與美元掛鉤的穩定幣；可隨時提現或複投，便於做滾動合約與複利策略。

用戶在啟動後 24 小時即可看到首筆收益；即時儀表板顯示當日收益、合約到期與複投選項。

收益模型：每日計付、固定美元支付

Sunny Mining 採用合約制、按日結算的收益模型，以美元或穩定幣發放，降低價格波動對現金流的影響。

● 日淨收益率區間： 依據所選計畫與即時算力配置，常見方案提供約 1.2%–2.5% 的日淨收益率。

● 固定頻率支付： 每 24 小時固定結算一次，透明、無隱藏費用或 Gas 費。

● 靈活管理： 支援隨時提現或複投，便於實現複利增長。

● 儀表板可視化： 完整呈現每日收益、到期日、複投與提取按鈕。

部分熱門合約：

新用戶體驗合約：投資額：100 美元 · 期限：2 天 · 日收益：4 美元 · 總利潤：100 美元 + 8 美元

BTC 基本合約：投資額：600 美元 · 期限：7 天 · 日收益：7.8 美元 · 總利潤：600 美元 + 54.6 美元

LTC 基本合約：投資額：1200 美元 · 期限：10 天 · 日收益：16.2 美元 · 總利潤：1200 美元 + 162 美元

DOGE 擴展合約：投資額：5000 美元 · 期限：22 天 · 日收益：76.5 美元 · 總利潤：5000 美元 + 1683 美元

BTC 擴展合約：投資額：52000 美元 · 期限：40 天 · 日收益：1014 美元 · 總利潤：52000 美元 + 40560 美元

若以 5,000 美元等值 XRP 啟動合約，日淨收益率為 1.63% 時，每日約 81.50 美元，30 天累計約 2,445 美元。

立即開始：今天就把你的加密資產轉化為每日收入

Sunny Mining 面向 190+ 國家 / 地區開放，為個人與機構提供簡單、合規、可持續的收益方案。基於 AI 調度 + 固定美元結算，你可以在不交易、不自建礦機的前提下，將「長期持有」升級為每日被動收入現金流。

註冊入口：訪問 www.SunnyMining.com 或下載 Sunny Mining App（iOS / Android）

商務與媒體：[email protected]

（此為工商信息，文責自負）

AI 華人 加密貨幣 iOS Android

上一則

美國藍夢無限藥業 好功效來自好配方感恩節大優惠 全年最低價！買一送一，再送精美禮物一份！

下一則

司機打瞌睡 Muni列車超速暴衝 乘客遭拋飛腦震盪

熱門新聞

星巴克公布的小熊杯。（星巴克官網）

灣區民眾凌晨排隊搶購星巴克小熊杯 網路轉售價飆破500元

2025-11-07 13:43
醫療保險詐騙橫行。示意圖（路透）

5大警訊 一眼識破醫療保險騙局

2025-11-10 13:43
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
旅客林先生在手機中收到警告，可能面臨航班變動。(受訪者提供)

聯邦停擺 航班大亂 華人最慘恐開車25小時回聖荷西

2025-11-08 01:20
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）

華男機智識破醫保詐騙 還被罵「你是否做了虧心事」

2025-11-08 20:24
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）

北加華男識破詐騙掛電話 騙子竟再致電嗆「是不是做虧心事」

2025-11-10 01:20

超人氣

更多 >
近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠

近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠
好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事
吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應
華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出
家中暗藏過敏陷阱？「這4個」地方要注意

家中暗藏過敏陷阱？「這4個」地方要注意