全球華僑華人專屬福利：加入 Sunny Mining 領取 9,999 美元現金

全球閒置加密資產已超 1.4 萬億美元，遍布各地的華僑華人 手中持有大量 BTC、ETH、XRP，卻多半只能長期躺在錢包裡。越來越多投資者開始從「博行情」轉向「要現金流」，尋找穩定、低門檻、少操作的被動收益工具。

Sunny Mining 推出面向全球華僑華人的專屬福利項目，透過 AI 雲挖礦與透明固定期限合約，將 XRP、BTC、ETH 等資產轉化為每日9999美元被動收入。

Sunny Mining：把閒置加密貨幣 變成每日美元收入

Sunny Mining 是面向全球用戶的新一代每日美元結算雲挖礦平台。公司成立於 2019 年，服務覆蓋 190+ 國家 / 地區。

Sunny Mining 通過 AI 智能雲挖礦 + 透明的固定期限合約，用戶僅需充值支援資產，選擇美元計價合約，系統將 XRP、BTC、ETH 轉化為按日美元 / 穩定幣結算的合約，零硬體、少操作，啟動後每 24 小時結算收益。

平台符合歐盟 MiCA 標準，採用機構級安全基礎設施與多重簽名冷錢包，資料中心 100% 使用可再生能源。憑藉易用性、透明定價與固定美元合約，Sunny Mining 正成為替代高波動投機的可靠選擇，適合追求低波動、收益型配置的個人與機構投資者。

如何運作：四步從錢包獲取每日美元收益

創建帳戶

訪問 Sunny Mining 官網或者下載 Sunny Mining APP（iOS / Android ）使用郵箱快速註冊

選擇挖礦計畫

計畫以美元計價；覆蓋 3 / 15 / 30 天等多種期限，清晰顯示預期每日收益與所需保證金，最低合約 100 美元起。

充值與自動分配

存入 XRP、BTC、ETH、USDT 等支援幣種後，系統即時轉換為由 AI 管理的算力，無需手動配置。

每日收益與複投

收益每 24 小時結算為美元或與美元掛鉤的穩定幣；可隨時提現或複投，便於做滾動合約與複利策略。

用戶在啟動後 24 小時即可看到首筆收益；即時儀表板顯示當日收益、合約到期與複投選項。

收益模型：每日計付、固定美元支付

Sunny Mining 採用合約制、按日結算的收益模型，以美元或穩定幣發放，降低價格波動對現金流的影響。

● 日淨收益率區間： 依據所選計畫與即時算力配置，常見方案提供約 1.2%–2.5% 的日淨收益率。

● 固定頻率支付： 每 24 小時固定結算一次，透明、無隱藏費用或 Gas 費。

● 靈活管理： 支援隨時提現或複投，便於實現複利增長。

● 儀表板可視化： 完整呈現每日收益、到期日、複投與提取按鈕。

部分熱門合約：

新用戶體驗合約：投資額：100 美元 · 期限：2 天 · 日收益：4 美元 · 總利潤：100 美元 + 8 美元

BTC 基本合約：投資額：600 美元 · 期限：7 天 · 日收益：7.8 美元 · 總利潤：600 美元 + 54.6 美元

LTC 基本合約：投資額：1200 美元 · 期限：10 天 · 日收益：16.2 美元 · 總利潤：1200 美元 + 162 美元

DOGE 擴展合約：投資額：5000 美元 · 期限：22 天 · 日收益：76.5 美元 · 總利潤：5000 美元 + 1683 美元

BTC 擴展合約：投資額：52000 美元 · 期限：40 天 · 日收益：1014 美元 · 總利潤：52000 美元 + 40560 美元

若以 5,000 美元等值 XRP 啟動合約，日淨收益率為 1.63% 時，每日約 81.50 美元，30 天累計約 2,445 美元。

立即開始：今天就把你的加密資產轉化為每日收入

Sunny Mining 面向 190+ 國家 / 地區開放，為個人與機構提供簡單、合規、可持續的收益方案。基於 AI 調度 + 固定美元結算，你可以在不交易、不自建礦機的前提下，將「長期持有」升級為每日被動收入現金流。

註冊入口：訪問 www.SunnyMining.com 或下載 Sunny Mining App（iOS / Android）

商務與媒體：[email protected]

（此為工商信息，文責自負）