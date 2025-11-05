Newsom vs Trump:RI Mining 每日被動收益 $7,999 美國利益新守護者 ？養老金遇上加密資產

圖1

【舊金山訊】2025 年的美國政經格局，再度進入「權力與財富」的重疊期。

川普總統重返白宮後，迅速推行一系列針對中國與數位資產市場的政策——放寬國內加密監管、支持「美元鏈上化」，同時重啟對華貿易限制與關稅。表面上是為縮減財政赤字、刺激出口；但多項媒體調查顯示，這些政策同時也讓總統陣營與親信基金能透過政策預期牟取巨額市場收益，尤其在加密貨幣與AI 科技板塊。

美股屢創新高、比特幣與以太幣暴漲，但波動劇烈；許多退休族的401(k)與基金反而難以穩定增值。

在華府的政策遊戲中，普通人的養老金成了「副產品」——一旦風向改變，回報隨時歸零。

與此同時，加州 州長 Gavin Newsom 明確表態將參選 2028 年美國總統，提出「科技驅動的全民財富再平衡」構想。他主張加州模式應擴及全美：用AI與綠能推動數位金融基礎建設，讓退休金 與普通投資人能參與「科技紅利」，不再被華爾街與政治牽動。

「我們不能再讓退休族的錢沉睡在通膨中，

必須讓科技為人民的未來工作。」

—— Gavin Newsom（2025 年 9 月於舊金山公開演說）

養老金困局：通膨啃蝕下的「穩定焦慮」

根據美國勞工統計局最新資料，即便通膨已降至 2.3 %，退休基金實際報酬率仍不到 1.8 %。傳統的債券與定存已難以對抗物價上升，加上川普政府推行「去全球化」政策、美元指數劇烈波動，讓退休金資產面臨長期貶值風險。

對50+族群而言，「如何讓錢每天都在運作」，比追逐短期股市行情更為迫切。這也使得一種新興趨勢迅速擴散——透過雲端算力參與數位金融基礎建設，實現每日被動收益。

雲端算力：從AI浪潮到穩定收益的新通道

在AI交易、自動化金融與區塊鏈融合的浪潮中，RI Mining（https://rimining.com/）成為華人與歐美投資圈討論最熱的名字之一。

它不是投機平臺，而是一個由英國註冊、通過年度審計、保險覆蓋的 AI 雲端挖礦基礎設施。

其核心機制簡單明瞭：

● 用戶租用雲端算力（Hashrate），由AI自動分配至收益最優的幣種（BTC、ETH、XRP、DOGE 等）；

● 所有伺服器運行於 100 % 綠色能源（冰島水電、加拿大風電、加州太陽能等）；

● 系統自動結算，每日固定收益入帳，本金期滿自動返還。

在高通膨與高政治風險的當下，這種「算力即現金流」的模式，成為美國與亞洲退休投資人的避風港。

合約收益一覽：穩定、透明、每日結算

入門體驗合約：

投入 100 美元，2 天週期，每日收益 $ 4 。總回報 $ 108

標準合約 S21 Pro：

投入 4,300 美元，15 天週期，每日收益 $ 73 ，總回報 $ 5,951

高效能合約 XP Hyd：

投入 12,000 美元，40 天週期，每日收益 $ 201，總回報 $ 20,064

綠能旗艦合約 Green Power Farm：

投入 28,000 美元，45 天週期，每日收益 $ 534，總回報 $ 52,030

所有收益均以美元等值計算，每日入帳、透明可查，並可隨時提領或續約複利。

查看更多收益方案（https://rimining.com/xml/index.html#/contracts）

新手三步驟：把退休金變成每日現金流

① 註冊帳號 - (只需電子郵件帳號)

至 www.RImining.com 註冊，即享 $15 算力體驗（https://rimining.com/xml/index.html#/register）。

② 選擇合約 - (存入您的加密貨幣資產)

自由：支持 BTC / USDC / USDT / XRP / SOL / Trump 等

從 7 天、30 天到 45 天 AI 合約可選，日收益可達 $7,999。

③ 自動收益

系統 24 小時運行，收益每日入帳，可隨時提領或再投資。

這是一種讓退休金「每天都在工作」的方式。

實際案例：從投資到日常收入

「我原本擔心退休金被通膨吃掉，沒想到現在每天都能收到收益通知。」

—— Ms. Linda Lin，舊金山退休公務員

「對我們這年紀的人來說，穩定最重要。RI Mining 像數位時代的債券，透明又可靠。」

—— Mr. Jason Chou，洛杉磯

「我最初只投入 800 美元試試看，現在每日收益足以支付生活開支，非常穩定。」

—— Mr. Robert Chang，帕洛阿圖退休工程師

「女兒在矽谷工作，她推薦我使用 RI Mining。沒想到區塊鏈也能成為退休理財的一部分。」

—— Mrs. Angela Huang，聖荷西退休教師

對許多加州退休家庭而言，這種可追蹤、每日結算的收益，已成為他們理財組合中的「新固定收入支柱」。

加州模式的擴張：從科技到金融新秩序

在 Newsom 主導的「綠色金融政策」影響下，加州正推動公私合營的數位能源金融試點。

部分退休基金已開始將 1 % 至 3 % 資產分配於區塊鏈與雲算力產業，以測試長期可持續回報。

這一模式若能全球推廣，意味著美國的退休金體系將首次「連接實體能源與數位資產」，

形成跨產業的現金流網絡。

RI Mining 的信任優勢一覽：

通過 國際審計機構年度合規認證，資產結構、合約收益模型均經第三方核實。

由 倫敦勞合社（Lloyd’s of London） 承保平台儲備資產與營運風險，提供全球層級保障。

資金採用 多簽名冷錢包隔離儲存，結合 Cloudflare 企業級防火牆與 McAfee 雲端安全驗證。

採用 AI 智能監控系統，實時追蹤算力運作與收益分配，確保每一筆交易可溯源。

平台經 歐洲可再生能源監管委員會（EERC） 登錄，所有數據中心均使用綠能供電。

結語：從政治波動中尋找財務安定

無論你支持 Trump 的強勢政策，或認同 Newsom 的科技願景，

當前的共識是——傳統養老金已無法單獨應對現代風險。

RI Mining 所代表的，是一種跨越政治週期、脫離市場情緒的「穩定現金流模式」。

在川普政府的政策波動與全球通膨壓力之下，

能夠每天產生可預測收益的資產，

已成為財富管理的新基礎設施。

總結一句話：

當權力左右市場時，讓你的退休金不被左右。

讓科技替你挖掘每日收益，

這，也許正是下一個美國財富神話的起點。

延伸資訊｜RI Mining 官方網站

欲了解更多關於合約種類、收益模型與最新用戶方案，

可隨時造訪 www.RImining.com，

並透過 全天候線上支援（Live Support） 聯繫顧問團隊，即時獲取最適合您資金規模與收益目標的建議。

