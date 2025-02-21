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遊輪專家極品假期「維京河流遊輪說明會」歡迎參加

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匈牙利布達佩斯美景讓人流連往返。
匈牙利布達佩斯美景讓人流連往返。

極品假期將於2025年3月10日(周一) 聖荷西市區舉辦「維京河流遊輪說明會」。極品假期將以專業的角度來為大家介紹河流遊輪的優點及許多遊輪的促銷方案，當日備有精緻茶點招待，名額有限，請來電預約報名 （先到先得）。

不需每日打包行李、不需舟車勞頓、可一次暢遊多國、悠遊慢活的遊輪旅遊方式已經成為現在旅客的首選標的；極品假期本季推出「全包式—Viking河輪特惠」在2月28日前訂購特定Viking維京河輪行程，可享受「歐洲來回機票」、「送每房250元折扣」、「送每房高達1000元船上零用金」、「每人訂金25元」的多重優惠。(有條件限制)

「Viking維京河流全包式服務」從航班降落那一刻起，便有專人接機，包含每日行程岸上觀光、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。至行程結束由專人送機讓您樂享整段旅程！絕對是一種充滿魅力，物超所值的旅行方式，輕鬆深度暢遊歐洲多國，VIP的享受。

精選五個2025年河輪行程(基本房):

「11月20日浪漫多瑙河8天」造訪3國：匈牙利、奧地利、德國；布達佩斯至雷根斯堡，每人3198元起。「11月9日萊茵河8天」造訪4國: 荷蘭、德國、法國、瑞士；阿姆斯特丹至巴賽爾，每人2998元起。「7月20日法國里昂普羅旺斯8天」亞維儂至里昂，每人3998元起。「7月9日城市之光12天「造訪4國: 捷克、德國、法國；布拉格至巴黎，每人4698元起。「11月17日巴黎至瑞士12天」造訪4國: 法國、奧地利、德國、瑞士；巴黎至蘇黎士，每人4398元起。「11月12日大歐洲15天」造訪4國:匈牙利、奧地利、德國、荷蘭；布達佩斯至阿姆斯特丹，每人5099元起。包機票出發城市有：舊金山、洛杉磯、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市及日期請來電洽詢。促銷至2025年2月28日 。 船位有限，動作要快。

如果對遊輪有著無限的憧憬與嚮往，那麼，趕緊連絡遊輪專家「極品假期」全美免付費電話1-888-680-5688為讀者計畫河輪之旅。

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