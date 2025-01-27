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許氏參業2025年 參情江南 新春晚宴隆重舉行推廣藥食同源 品味創意江南

工商訊
「老許食養之參情江南」晚宴以「傳承與創新」為主題，邀請各地經銷商等業界嘉賓、社團領袖以及品牌合作夥伴的熱情參與。
「老許食養之參情江南」晚宴以「傳承與創新」為主題，邀請各地經銷商等業界嘉賓、社團領袖以及品牌合作夥伴的熱情參與。

許氏參業集團慶祝新春特別舉辦了年度品牌盛會「老許食養之參情江南」晚宴。此次晚宴以「傳承與創新」為主題，邀請各地經銷商等業界嘉賓、社團領袖以及品牌合作夥伴的熱情參與。晚宴開場由許氏參業集團總裁許恩偉先生致辭，他回顧了企業五十來的傳承歷程，強調了集團在推廣優質美國花旗參產品方面的不懈努力。他表示：「我們秉持傳承五十年的匠心精神，不僅致力於提供最優質的產品，更希望能夠通過創新，將花旗參文化融入現代生活。」

2025年許氏參業集團推出了「老許食養系列」，以倡導食養生活為宗旨，巧妙將花旗參、北海道干貝、海參、花膠、鮑魚及燕窩等頂級養生食材融入中國各大菜系。 當天晚宴現場呈現了以「參情江南」為主題的的創意江南菜品。今年的晚宴特別與洛杉磯知名餐廳「上海灘」攜手合作，通過考究的食材與精湛的烹調技藝，完美詮釋江南菜系的細膩與高雅。完美詮釋了食養相融的理念。

許氏參業集團歡慶品牌創業50週年的重要里程碑，特別與日本北海道漁連聯手，隆重推出重磅新品—花旗參XXO醬。該產品匯聚美國花旗的滋補精華與北海道頂級海鮮的鮮美滋味，完美詮釋了藥食同源的養生概念。副總裁林維章特別表示：「XXO醬是許氏對於健康與美味結合的最佳詮釋。這款產品不僅展現了跨國合作的創新精神，更突顯了許氏在養生文化推廣方面的努力。」 做作為全球美國花旗參行業的領導品牌，許氏參業集團不僅致力於打造卓越的產品，更在推廣健康生活方式和花旗參文化方面扮演著重要角色。

另外，許氏參業集團2025年精心推出的「老許食養之參情江南」美食月曆，很榮幸能由上海灘的主廚精心設計，挑選了十二道極具江南風情的佳餚，還邀請餐廳負責人孔玉蓮女士，親自講述每道佳餚的歷史與製作過程，並將其拍攝成視頻。透過她生動的解說，帶領觀眾彷彿置身於江南水鄉，感受那份溫潤與獨特魅力。這不僅是一場視覺的盛宴，更是一段舌尖上的江南文化之旅，

許氏的官方YouTube頻道與臉書平台均可收看的到由「老許食養之參情江南」系列影片，歡迎大家上網觀賞。

許氏參業集團除了透過全美各地實體經銷商網提供服務外，許氏購物網更以豐富的品項及優惠，提供全美消費者方便的購物服務。美中海外倉服務，消費者只要在美國下單，中國海外倉即可出貨，請到各大超市及許氏特約經銷商選購許氏商品。許氏購物網同時提供各種不同優惠。許氏服務專線1-800-826-1577或上www.hsuginseng.com。

「老許食養系列」，以倡導食養生活為宗旨，巧妙將花旗參、北海道干貝、海參、花膠、鮑...
「老許食養系列」，以倡導食養生活為宗旨，巧妙將花旗參、北海道干貝、海參、花膠、鮑魚及燕窩等頂級養生食材融入中國各大菜系。

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