HealthCare.gov 公開投保即將於1月15日結束請立即加入以保障2025年的健康保險

在 HealthCare.gov上投保2025年健康保險的加入時間即將於1月15日截止。每個人都應該以實惠的價格獲得優質的醫療保健。HealthCare.gov 旨在協助人們找到適合其需求的保險。不要錯過加入為讀者和家人們提供基本保險的健康計畫的機會。

投保的最終截止日期是2025年1月15日，因此請立即訪问HealthCare.gov。

HealthCare.gov 提供可負擔的醫療保險

由於新法律《減少通貨膨脹法案》，透過 HealthCare.gov 投保的大多數客戶繼續可以獲得負擔得起的保費 ，這有助於降低個人和家庭的成本。事實上，每五位HealthCare.gov 客戶中就有四位可以在經濟援助下找到每月10元或更少的計畫。

客戶支付的費用取決於年齡、家庭規模、家庭收入、居住地點、選擇的計畫以及其他因素。

HealthCare.gov 也協助符合資格的客戶與所在州的醫療補助或兒童健康保險計畫(CHIP) 承保選項建立聯繫。

HealthCare.gov 上提供的計畫提供廣泛的福利 和全面的承保範圍。 所有健康計畫均由知名私人保險公司提供，確保所有投保人獲得優質健保。計畫涵蓋基本的健康福利，包括年度檢查、住院、處方藥、節育、看醫生、緊急護理等預防服務。HealthCare.gov上的所有計畫均不得根據既往病史排除承保範圍。

即使讀者過去曾在HealthCare.gov上購買過保險，現在也該回來查看今年的新計畫和價格。每年，不同健康保險計畫的費用、承保範圍和參與提供者都會發生變化，這就是為什麼目前投保的客戶必須返回HealthCare.gov比較計畫，因為他們有可能會找到更能滿足其需求的保險。

讀者不僅可以在2025年獲得更多的計畫選擇，還可以透過改進的HealthCare.gov導航和增強的計畫選擇功能來改善購物體驗。

讀者可以透過手機或電腦上訪HealthCare.gov並開始或更新讀者的申請。事實上，大多數人都可以一次性完成申請的。

如需當地的協助，讀者可以在HealthCare.gov上的「尋找本地協助」：https://www.healthcare.gov/find-local-help/ 搜尋我們的線上通訊錄，並安排一個時間，透過電話或電子郵件與讀者所在地區的經紀人、經紀人或助理進行面對面交談，他們可以幫助讀者完成申請手續。

讀者也可以撥打HealthCare.gov呼叫中心1-800-318-2596 尋求協助。 呼叫中心每週7天、每天24小時開放，並以 200多種語言提供協助。

隨著最後期限的臨近，現在是時候在 HealthCare.gov 上得到2025年健康保險了。請在2025年1月15日最後截止日期前投保，承保範圍將從2025年2月1日開始。