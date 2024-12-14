金麥聖誕造型蛋糕 新鮮上市！法國椴木蛋糕、巧克力慕斯 造型可愛，節日氣氛濃厚佳節期間，走親訪友伴手禮首選 新鮮現做，保證口感，預約請早

如果讀者在佳節期間曾經享用過金麥的造型蛋糕，相信不僅會驚訝於它的造型，更會為其綿密細緻的好口感留下深刻的印象。

金麥造型蛋糕，是節日限定款，換句話說，只有在聖誕期間才會限量供應，如果錯過今年，那就只好等明年才有機會嚐鮮了。

2024年的造型蛋糕共有兩款，分別是：法式椴木及巧克力慕斯。椴木蛋糕外型像森林的木頭，是聖誕節 著名傳統蛋糕，巧克力及摩卡兩種口味任選。巧克力慕斯蛋糕，濃郁滑順的好口感，是巧克力控的人絕對無法拒絕的美食誘惑。蛋糕上點綴了可愛的雪人和巧克力球，節慶氣氛百分百。

為了給客戶最頂級的美味，每日新鮮現做，敬請即早預約。

享譽灣區 39年的金麥食品公司，是灣區人一日三餐都離不開的地方，從早餐的咖啡 、麵包、吐司、飯糰、春捲、爐烤蘿蔔絲餅開始，到午、晚餐各式便當，台式魯肉飯、涼麵、炒米粉、炒麵、生炒糯米飯、壽司卷、滷豆乾，每逢周末供應的胡椒餅、紅豆QQ 餅等，口味樣式之多，灣區之最，在這裏您一定可以滿足您挑剔的味蕾，和濃濃的思鄉情懐。

雖然開業即將邁入40年頭，老店仍然堅持傳統的製作工續，純手工絕對不含任何不健康的人工添加物，及防腐劑，好口感全部來自新鮮的食材，及老師傅的精湛手藝。

為了感謝新老客戶的支持，並提前向大家賀節，月前破天荒的推出「招牌午餐便當特價優惠活動」，特價日限量供應100份，售完為止。

周一：鹽酥雞便當（青菜沙拉，滷蛋滷肉，金麥厚片鹽酥雞）外加仙草奶茶一杯，僅售9.99元（加稅）。

周三：爐烤雞腿便當（爐烤雞腿，生菜沙拉、滷蛋滷肉，炒酸菜）外加雞蛋布丁。僅售9.99元（加稅）。

金麥食品公司七日營業（12/25/24 聖誕節當天休業一天），地址：19675 Stevens Creek Blvd., Cupertino CA 95014，預約專線：408-568-0006。