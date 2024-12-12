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9項好市多Kirkland商品 不輸知名品牌

現代科技養生 杉釦富遠紅外線免用水足浴桶改善身體不適事半功倍 效果更佳 超值優惠 聖誕及新年期間仍開放預約試用

工商訊
SC-823。
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是否仍為使用傳統用水泡腳而感到煩惱？現在，別再遲疑了！杉釦富公司推出長達9年的遠紅外線免用水足浴桶，給您帶來全新泡腳和身體護理體驗！此款足浴桶不僅方便易用，更能有效促進血液循環、消除體寒、舒緩手腳冰冷，告別冰冷疼痛及走路不便等不適，而且事半功倍，效果更佳！

天氣變化可能導致各種健康問題，包括風濕性關節炎、心腦血管疾病風險增加以及病毒傳染率上升等。然而，杉釦富足浴桶採用專利的遠紅外線技術，經過多項驗證，可有效改善微血管循環，為身體帶來全新的活力與健康！

杉釦富公司為使廣大讀者能夠親身體驗杉釦富足浴桶的功效！現在開放聖誕及新年期間試用，不要錯過這個難得的好機會，帶著心愛的家人，立即體驗免用水及其他高效能遠紅外線產品的神奇效果！

年齡增長及濕冷天氣對身體的影響不容小覷。傳統的水足浴雖然能夠帶來一定的舒緩，但杉釦富遠紅外線免用水足浴桶則提供了更為便捷和有效的解決方案。此產品不僅可以幫助克服冬日的不適，訂時、訂溫、方便好用，更能夠促進身體的健康和舒適。根據專家的指出，遠紅外線對於改善微血管循環、舒緩疼痛等方面具有顯著的效果，特別適合那些容易受到寒冷天氣影響而感到手腳冰冷、體寒的人群。遠紅外線能夠深入皮膚，促進血液循環和細胞再生，從而改善身體狀態，減輕疼痛和疲勞。

為心愛的家人，準備一份新年聖誔健康大禮，專門進口銷售遠紅外線免用水足浴桶的杉釦富公司，歡迎親自試用各式來自台灣進口的高效能遠紅外線產品，現場試用並購買，除了享有免運費的好處外，SC-801基本養生型足浴桶特價499元(未稅，原價599元)，聖誕及新年期間依然開放，敬請提前電話預約試用時間，電話：888-666-6048和650-999-0988。外州世報讀者，如需獲得更多產品信息，請訪問官網www.shinecous.com或電1-888-666-6048。

SC-801。
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