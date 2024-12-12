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基督之家耶誕慶祝晚會

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基督之家三家的小朋友們在慶會活動中精采快樂的演出。
基督之家三家的小朋友們在慶會活動中精采快樂的演出。

2月，一個充滿歡樂的月份，也是一個充滿聖誕氣息的月份．我們的周圍被耶誕祥和氣氛所籠罩，商場、公司、醫院，可能你我的家中，都聽得到耶誕音樂、歌曲，看得到耶誕樹、耶誕禮物。但是耶誕，是誰誕生，不是耶誕老人，而是主耶穌基督。

有人說，人類在月球上走路，是一個創舉，然而創造宇宙萬物的神成為人，在地球上行走，才是真正更大的創舉，主耶穌就是神成為人來到地球上。為什麼神要成為人？因為要把與神隔絕的人，帶回到神的面前，與神恢復關係．

耶誕節的由來是什麼？第一個耶誕節發生了什麼事？基督之家第三家的小朋友們，要用詩歌、短劇，各樣的形式來告訴我們耶誕節的故事。當然也要一起唱聖誕詩歌。歡迎前來與大家一同共度耶誕晚會．就在這個周五，12月13日，晚間6時有晚餐，7時聖誕慶祝晚會開始，歡迎邀請鄰居、親朋好友一同參加。

另外12月22日主日聖誕崇拜，早上11:00由基督之家教會主任牧師謝冠廷牧師証道有關耶誕福音信息，歡迎闔府參加主曰崇拜，一同紀念慶祝救主降生，感謝讚美，共沐主恩。

詳細資訊請參閱網頁：WWW.HOC3.ORG。基督之家三家地址：4248 Solar way, Fremont, 94538，電話： 510-651-9631。

耶誕節

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