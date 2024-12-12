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9項好市多Kirkland商品 不輸知名品牌

美國製造 骨痛傷腫 特效靈敷貼劑

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RIAXIN骨痛傷腫特效靈敷貼劑。
RIAXIN骨痛傷腫特效靈敷貼劑。

RIAXIN骨痛傷腫特效靈敷貼劑，面世二十多年以來，一直得到世界各地用家的高度推崇。採用天然草本超級濃縮所制成，效果顯著，無副作用，適用於消炎、消腫、止痛、活血、化瘀、祛風、活絡、補骨、生肌等作用。不含類固醇及重金屬。

腰椎間盤凸出

陳先生經醫生診斷為腰椎間盤凸出，服消炎止痛劑。冷熱敷、物理治療、拉腰牽引、打針封閉治療均無效。用美國Riaxin骨痛傷腫特效靈配方後一個月，已無疼痛,正常工作、游泳、打保齡球都無問題。

膝頭退化骨刺

孫老太雙膝疼痛，上下樓梯困難。醫生診斷為老年性退化骨質增生及磨損，各種醫治均無效。用Riaxin骨痛傷腫特效靈多個療程後，疼痛消失，上下樓梯已不成問題。

閃腰、扭傷腳

張先生因旅行拿行李用力過度扭傷腰骨及腳踝，各種醫治均無效，用Riaxin骨痛傷腫特效靈一個療程已經痊癒。

頸椎病

李小姐在寫字樓工作。時常頸椎痛、肩痛、頭痛。經醫師診斷為頸椎骨發炎增生，各種醫治無效，用Riaxin骨痛傷腫特效靈後，一切症狀消失。

五十肩、網球肘、腳底骨刺

劉先生在餐館工作，因長期炒鑊炒菜造成職業病，肩痛、手肘痛、手腕痛，有時腰亦痛。各種醫治均無效。用Riaxin骨痛傷腫特效靈多個療程疼痛消除。

腰痛肌骨痛撞車傷害

王先生的女婿因車禍撞傷胸部，頸部亦傷各種醫治無效。用Riaxin骨痛傷腫特效靈後，已經好的七七八八，現正繼續貼藥。

Riaxin骨痛傷腫特效靈適應症

骨刺、骨質增生、椎間盤凸出出、五十肩、頸椎、腰椎、膝關節腫痛、坐骨神經痛、腰肌勞損。網球肘、股骨壞死、痛風、骨退化、髖骨、四肢腫痛、類風濕性關節痛，勞傷、扭傷、撞傷、跌傷、閃腰、跌打、運動、撞車造成的神經、肌肉、骨骼、韌帶損傷，均有特效。能快速止痛消腫、生肌。無一般中藥的顏色、味道。安全、方便、無副作用。

它能快速消腫、消炎止痛、活血化瘀，祛風活絡和補骨生肌。患者只需將藥直接敷貼在患處，便能快速止痛消腫。

敷貼容易。毋需煎藥，使用方便。

一般中藥多為內服。要經過煎藥過程。而Riaxin骨痛傷腫特效靈則以敷貼的療法外敷，以減低胃、肝及腎臟的負擔。方便易用，且全無副作用，更減少受手術之苦。不少患者用後均速速見愈，全球已有無數人受惠。本品使用簡便。絕不用自行作任何加工，只需買回家拆下包裝，並貼於患處即可。一般貼6至8小時，隔一天才貼第二片，一般四片一療程已見效，其後可隔兩至三天貼視乎康復進度而定。

骨痛傷腫特效靈在各大中藥行均有出售，或綱上訂購 www.glowherbalgenic.com。全美電話號碼415-668-1256。

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