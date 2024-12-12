名作家不幸事件引起的思考
作家暨影視名人前幾天發生的不幸事件，引起了全球華人的震撼！這位語不驚人誓不休的才女，一生戲劇化，到走時也不例外，她經營文化事業成功，小說大賣，她拍的一戲列電視劇也是紅遍兩岸，和先生早已是功成名就，富可敵國，雖已86歲，但身體還很健康，那麼為什麼這個很有錢又健康的人會做自盡的選擇。從她留下的遺書可以得到答案，她的先生因為老人癡呆臥床多年，要靠插管維持生命，而不願看到先生受苦，主張拔管，但他的子女不同意，雙方都不讓步，最後鬧到全球皆知，她經歷了這難過的一段，不願意到將來這也發生在自己身上，於是掌握主動自己先了斷。這讓我想到自己先安排最後一程，特別是長期照護是多麼重要！像這樣不缺錢的人都免不了長期照護的困擾，要自己先了斷以免將來的困苦，我們並不富裕的大眾要怎麼面對從病到老到離開，這個每個人到會遇到的這最後一程。根據官方統計，65歲以上的美國人有70%在離開之前要用到長期護理。長期護理通常要5-8年的時間，包括中風，癌症及老年癡呆症等等都會需要長期護理，而平均每月的長期護理費用在8000元-1萬元，如果要5-10年將花費60萬到120萬。如果從自己的401K或IRA帳戶取錢來支付，每花一塊都要先繳30%的稅，所以用100萬要有130萬才夠，大多數人退休後並沒有這筆額外的錢準備著，就算有，這也是最貴的方式，自己的資產很快就會花光，那麼更好的方式是什麼呢。最好的方式是預先購買長期照護保險，這種保單可以在家請人照顧，也可以用在養老院，每個月的理賠福利都是免稅的！如果用不到或用一點長照福利就去世了，會有人壽保險理賠給受益人，自己可以回收付出的保費，而且人壽理賠也不用繳稅！黃曉東團隊代理多家長照保險，其中一家可以同時保夫婦兩人，一對60歲的夫婦一次繳13.8萬保費，每人每月可以有6000元的長照理賠，而且可以一直用沒有上限，如果不想一次繳清，也可以分20年缴，每月繳1000元，需要理賠時也有每月6000元，而且理賠時可以免繳保費！這種保險最高受保年齡是80歲，一旦受保，保險有效到120歲！而且可以多次理賠，理賠總額都沒有上限！很多人曾經被保險公司拒保，黃曉東團隊可以找到讓讀者成保的公司，如果有三高，或有糖尿病，或是B型肝炎帶菌，有紅斑性狼瘡骨蘇鬆等病可接受。就算是有重病被據保過，黃曉東團隊也可以用不用體檢的年金加長期照護讓讀者有保障。有興趣的讀者可以盡快和他們聯繫。免費諮詢： 408-466-0232，找黃總。或電郵至：[email protected] 取得免費估價。
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