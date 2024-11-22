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HealthCare.gov公開投保登記已開始財政補助每5人中有4人可以找到每月保費10元的保險計畫

工商訊

在美國生活的人，每個人都應該享有負擔得起的優質健康照護。HealthCare.gov（Health Insurance Marketplace®）公開投保登記將自2024年11月1日起，讓民衆根據他們的承保範圍需求，登記投保2025年的健康保險

申請人必需在2024年12月15日前登記投保，保險將自2025年1月1日起生效。

新近通過的「通貨膨脹緩和法」（Inflation Reduction Act）讓⼤多數通過HealthCare.gov投保的顧客繼續以負擔得起的保費減輕個人和家庭的開銷。事實上，HealthCare.gov每5位顧客中就有4位可藉由財務補助找到每月保費 10元或更便宜的健保計畫。

讀者的保費將根據年齡、家庭人口、家庭收入、居住地點、選擇何種健保計畫及其他因素而決定。

如果讀者發現符合所在州的醫療補助計畫（Medicaid）或兒童健康保險計畫（Children's Health Insurance Program，簡稱CHIP）的承保條件，那麼讀者可通過 HealthCare.gov 連接到這些選項。

HealthCare.gov 健保計畫提供範圍廣泛的福利和全方位的承保範圍。所有健保計畫均由知名的私營保險公司提供，確保全體保戶享有優質醫療照護。健保計畫涵蓋包括年度體檢等預防性服務、住院、處方藥、避孕、門診、急診醫療和其他必要的健康照護福利。HealthCare.gov所有健保計畫均不得因現有病症拒保。

即使您過去已在HealthCare.gov購買保險，現在就是重新檢視今年提供的新健保計畫和價格的最佳時機。健保計畫選項每年都會在費用、承保範圍方面有所調整，需再次訪問HealthCare.gov就各項健保計畫加以比較，説不定會找到更符合自己需求的健保計畫。

申請方式非常簡便，讀者可以用手機或電腦登⼊ HealthCare.gov， 開始或更新讀者的申請。事實上，大多數人一次就能完成申請。

如果讀者希望就近獲得協助，可通過 HealthCare.gov 提供的「就近尋找協助」（Find Local Help），網址：https://www.healthcare.gov/find-local-help/搜索線上名錄，與您附近地區的代理、經紀、或協助人員預約，以電話、電子郵件，或面對面洽談，讓他們協助讀者完成申請或提供其他服務。

讀者也可以撥打 1-800-318-2596 給 HealthCare.gov 呼叫中心尋求協助。HealthCare.gov 呼叫中心每週7天、每天24小時以超過200種語言提供服務。

所有在 2024年12月15日午夜前投保者都將從2025年1月1日起獲得全年健保保障。選擇健保計畫或更新申請的最後截止日期為2025年1月15日。請今天就登入HealthCare.gov查看是否符合投保資格。

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