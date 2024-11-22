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令人頭痛的藥計畫 交給璩以中不用擔心

工商訊
北加州灣區保險權威璩以中Robert Ju。
北加州灣區保險權威璩以中Robert Ju。

每年的耆英保險轉換璩以中接最多電話來諮詢的大部分是藥計畫，很多人以為加入一個藥計畫就可以終生不用換，不是這樣的。每一年承保藥計畫的保險公司都會根據上一年的理賠來調整下一年的保費。不止保險費會調整，藥品的承保的等級也會改變，複雜程度令很多客戶頭痛。

很多保險公司從今年開始已經不給保險經紀佣金，所以璩以中的公司今年接到很多電話來詢問藥保險。很多人的保險經紀因為沒有佣金所以跟客戶說政府規定藥計畫要客戶自己投保；很多客戶甚至已經找不到原來投保的保險經紀。

璩以中的公司在灣區成立已經超過30年，只要在璩以中保險經紀公司投保的產品，提供有關的服務，他們一樣本著對客戶的承諾，花時間幫客戶找醫生，找合適的藥計畫，甚至幫客戶約醫生。

今年5月份有一位客戶在中國檢查出有腦瘤，回來美國後一直找不到合適的醫生，客戶去璩以中辦公室求助；他們透過認識的醫生幫忙客戶很快聯繫到史丹佛醫院裡有名的腦科手術醫生， 這中間也因為保險公司不批准客戶在史丹佛醫院在MRI，他們也幫客戶跟保險公司周旋，讓客戶很順利可以在10/28 完成手術。 這一切都只是因為客戶是璩以中保險經紀公司承保的，這一切的服務沒有特別收費，客戶非常感謝璩以中保險經紀公司。

璩以中保險經紀公司不會多收任何的費用，提供免費咨詢，耐心，誠實，值得信賴，客戶安心。

保險 保費 灣區

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