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退休年金最新開戶獎金50% 開戶就賺到

工商訊
理財專家黃曉東。
理財專家黃曉東。

最近一年股市波動很大，很多人的401K都縮水20%左右，讀者可以用保本又增值的退休年金給自己創造出多一點退休金嗎，身為資深財務顧問，黃曉東比較了多家的指數年金產品，現在給大家推薦這種回報最高年金的6大優點：

1. 開戶馬上有最高50%的獎金進入讀者的退休收入帳戶！當股市下跌時，讀者的帳戶不跌，當股市上漲時，帳戶跟著漲，而且漲的比市場的還多200%的獎金加入帳戶！讀者10年後可以開始領取退休收入，當開始後，每年讀者的收入就鎖定不會低於第一年的收入，每年還會繼續隨指數而上升！如果在60歲存入10萬，在70歲開始領終生收入，每年可以領1.6萬多，收入只漲不跌！到90多歲類計可領收入超過一百萬！如果想早一點領收入，讀者可以在7年後開始領，開戶獎金是40%，其它都和上面一樣。

2. 另外特別推薦有25%的開戶獎金的年金，這種年金讓讀者漲的比市場的還多250%的獎金，關鍵是開戶可馬上開始領取收入，適合60多-70多的人群，開始領收入後每年增加指數的150%！用不完帳戶裡的錢就離開了，帳戶餘額會留給讀者的受益人。

3.第3個優點，兩種年金都保本增值，沒有手續費！很適合想把401K或 IRA·的錢放在一個安全的地方，市場下跌時保本，市場上漲時可以跟者漲，想用錢可以取出，不想動就讓它繼續漲，將來可以留給後代！如果讀者的錢存银行也可以把小筆錢變大！

4.第 4 優點，就是當需要長期照護時，年金的收入都可以變成雙倍，讓讀者支付長期照護費用。對於想買長期照護 保險但因身體原因買不到的人，這種年金可以讓讀者達成目標。

5.第5個優點，這種年金可以讓讀者鎖住指數的最高點，得到較高的利息，而且每年都可以這樣做。

6. 第6個優點，最低開戶金額只需2萬，可從401K或IRA轉帳，最近股市大漲，可以趁機獲利出场，馬上開戶鎖住高獎金，開戶後在18個月內可以繼續加錢，仍然享受25% 的獎金，想抓住這個機會請盡快和黃總聯繫，要免費諮詢請打電話給黃總：408-466-0232。

請報名參加黃總的教育講座，黃總也會同時介紹長期照護保險怎麼樣買最好。講座預定11月30日周六下午2時舉行，報名請電：408-466-0233，找梁小姐。如果要參加網絡講座，請致電或電郵至：[email protected]

退休金 401K 保險

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