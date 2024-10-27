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中國「低空經濟」熱潮 會操作無人機的「飛手」月薪可達3萬人民幣

財富自由 就是這麼簡單中國信託銀行定存優惠利率最高可達4.35%

工商訊
中國信託銀行。
中國信託銀行。

美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）推出5個月定存4.35%年利率以及7個月定存4.25%年利率，幫助客人達成儲蓄目標。

該優惠自09/24/2024起有效，只限於在中國信託銀行分行開戶辦理，最低開戶金額為1萬元。獲得此優惠利率，客戶必須同時開設全新或已擁有個人或商業支票帳戶，支票帳戶餘額必須符合以下條件: 若定存帳戶開戶額度高於5萬元，開戶當日支票帳戶餘額至少為5000元。若定存帳戶開戶額度低於5萬元，開戶當日支票帳戶餘額至少為2500元。若提前關閉支票帳戶將面臨罰款，並且減少利息收入。詳情請至美國中國信託各分行洽詢。

手機支付越來越便利，中國信託銀行金融卡可綁訂手機支付，讓客戶出門不用帶卡，更安全便利的消費結帳。還可透過中國信託eWallet金融卡管理應用程式，全方位了解刷卡消費資訊，避免不必要的盜刷情況。保障客戶的財產安全一直是中國信託的首要目標，中國信託投入更多的資源，提供安全的網路銀行環境，讓中國信託的客戶可以安心地數位理財。

除了存款業務，中國信託銀行還提供多種房屋貸款方案並接受海外財產證明及信用紀錄，幫助新移民完成購屋美夢。房屋貸款也可透過網路直接申請房貸。財富管理團隊，幫助客戶打造個人化的投資理財計畫，提早規劃退休生活並保障客戶與家人的未來。同時中國信託銀行是聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務，專人一對一服務，成功幫助多家華資企業獲得貸款。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。

貸款 支票 利率

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