華美銀行公佈2024年第三季度財報淨利潤達2.99億美元 稀釋每股收益為2.14美元

華美銀行大樓。

華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.）於10月22日公佈2024年第三季度財務報告。2024年第三季度淨利潤 達2.99億元，稀釋每股收益2.14元。平均總資產報酬率為1.62%；平均普通股權益報酬率為16.0%；平均有形普通股權益報酬率1為17.1%；每股帳面價值較上季度增長6%，較去年同期增長19%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示：「第三季度，華美銀行再次表現强勁，在服務客戶的同時實現了均衡的發展。華美在個人和商業客戶存款方面繼續保持增長，並同時在貸款 組合上更加多元化，側重於住房貸款和工商貸款。净利息收入和手續費收入在本季度均有明顯加速增長，體現了華美商業模式的優勢。」

吳建民繼續道。「在本季度，我們提升了股東帳面價值，並實現了17.1% 的有形普通股權益報酬率。」

財報概要：

總資產 – 截至2024年9月30日，總資產達745億元，較2024年6月30日的725億元增長20億元。現金、回購協議和債務證券 的總額較第二季度增長10%。總資產較2023年9月30日的683億元增長62億元或9%。

2024年第三季度的平均生息資產為703億元，較第二季度的681億元增長22億元或3%。其中，平均生息現金和銀行存款增長9億元，可供出售債務證券（AFS debt security）增長8億元，平均縂未償還貸款增長5億元。

貸款– 截至2024年9月30日，總貸款為533億美元，較2024年6月30日的528億元增長5億元；較去年同期2023年9月30日的509億元增長23億元或5%。

2024年第三季度的平均貸款為524億元，較2024年第二季度增長5億元或1.0%。

存款 – 截至2024年9月30日，總存款達617億元，較2024年6月30日的600億元增長17億元或3%。截至2024年9月30日，無息存款佔存款總額的24%。總存款較去年同期2023年9月30日的551億元增長66億元。

2024年第三季度的平均存款為606億元，較2024年第二季度增長19億元。

資本 – 截至2024年9月30日，華美銀行股東權益為77億元，較第二季度增長6%。截至2024年9月30日，股東權益比率為10.29%，該比率於2024年6月30日為9.96%。

截至2024年9月30日，每股帳面價值為55.30元，較第二季度增長3.24元或6%，其中每股1.56元得益於纍計其他綜合收益（AOCI）的改善。截至2024年9月30日，每股有形帳面價值2為51.90元，較第二季度增長3.25元或7%，其中每股1.57元得益於在纍計其他綜合收益（AOCI）的改善。

有形普通股權益資本比率2（TCE）為9.72%，該比率於2024年6月30日為9.37%，該比率的提升中有0.29%得益於在纍計其他综合收益（AOCI）的改善。

華美銀行的監管資本比率截至2024年9月30日，第一類資本比率（CET1）在第二季度的基礎上增長至14.08%，總風險基礎資本比率（Total Risk-based Capital Ratio）較第二季度增長0.34%至15.39%。

季度收益 – 2024年第三季度淨利潤達299億元，稀釋每股收益為2.14元，較第二季度各增長4%。稅前撥備前收入總額為4.32億元，較2024年第二季度的4.02億元增長7%。

華美銀行董事會宣佈將於2024年11月15日派發2024年第四季度普通股現金股息，股息為每股0.55元，股東將依其於2024年11月4日的持股份額獲派股息。