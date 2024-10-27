我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約、洋基大戰 MLB世界大賽逼著兩州州長對賭

中國「低空經濟」熱潮 會操作無人機的「飛手」月薪可達3萬人民幣

華美銀行公佈2024年第三季度財報淨利潤達2.99億美元 稀釋每股收益為2.14美元

工商訊
華美銀行大樓。
華美銀行大樓。

華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.）於10月22日公佈2024年第三季度財務報告。2024年第三季度淨利潤達2.99億元，稀釋每股收益2.14元。平均總資產報酬率為1.62%；平均普通股權益報酬率為16.0%；平均有形普通股權益報酬率1為17.1%；每股帳面價值較上季度增長6%，較去年同期增長19%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示：「第三季度，華美銀行再次表現强勁，在服務客戶的同時實現了均衡的發展。華美在個人和商業客戶存款方面繼續保持增長，並同時在貸款組合上更加多元化，側重於住房貸款和工商貸款。净利息收入和手續費收入在本季度均有明顯加速增長，體現了華美商業模式的優勢。」

吳建民繼續道。「在本季度，我們提升了股東帳面價值，並實現了17.1% 的有形普通股權益報酬率。」

財報概要：

總資產 – 截至2024年9月30日，總資產達745億元，較2024年6月30日的725億元增長20億元。現金、回購協議和債務證券的總額較第二季度增長10%。總資產較2023年9月30日的683億元增長62億元或9%。

2024年第三季度的平均生息資產為703億元，較第二季度的681億元增長22億元或3%。其中，平均生息現金和銀行存款增長9億元，可供出售債務證券（AFS debt security）增長8億元，平均縂未償還貸款增長5億元。

貸款– 截至2024年9月30日，總貸款為533億美元，較2024年6月30日的528億元增長5億元；較去年同期2023年9月30日的509億元增長23億元或5%。

2024年第三季度的平均貸款為524億元，較2024年第二季度增長5億元或1.0%。

存款 – 截至2024年9月30日，總存款達617億元，較2024年6月30日的600億元增長17億元或3%。截至2024年9月30日，無息存款佔存款總額的24%。總存款較去年同期2023年9月30日的551億元增長66億元。

2024年第三季度的平均存款為606億元，較2024年第二季度增長19億元。

資本 – 截至2024年9月30日，華美銀行股東權益為77億元，較第二季度增長6%。截至2024年9月30日，股東權益比率為10.29%，該比率於2024年6月30日為9.96%。

截至2024年9月30日，每股帳面價值為55.30元，較第二季度增長3.24元或6%，其中每股1.56元得益於纍計其他綜合收益（AOCI）的改善。截至2024年9月30日，每股有形帳面價值2為51.90元，較第二季度增長3.25元或7%，其中每股1.57元得益於在纍計其他綜合收益（AOCI）的改善。

有形普通股權益資本比率2（TCE）為9.72%，該比率於2024年6月30日為9.37%，該比率的提升中有0.29%得益於在纍計其他综合收益（AOCI）的改善。

華美銀行的監管資本比率截至2024年9月30日，第一類資本比率（CET1）在第二季度的基礎上增長至14.08%，總風險基礎資本比率（Total Risk-based Capital Ratio）較第二季度增長0.34%至15.39%。

季度收益 – 2024年第三季度淨利潤達299億元，稀釋每股收益為2.14元，較第二季度各增長4%。稅前撥備前收入總額為4.32億元，較2024年第二季度的4.02億元增長7%。

華美銀行董事會宣佈將於2024年11月15日派發2024年第四季度普通股現金股息，股息為每股0.55元，股東將依其於2024年11月4日的持股份額獲派股息。

貸款 證券 利潤

上一則

庫市 外灘18號 餐廳金秋酬賓特價活動即將於11月3日到期

下一則

沙加緬度房市幾凍結 山區屋被拒保是主因

延伸閱讀

養車成本高 七成人選擇觀望

養車成本高 七成人選擇觀望
華美銀行第三季財報亮麗11月派發股息

華美銀行第三季財報亮麗11月派發股息
跳槽疏忽401(k)帳戶設定 退休金恐少30萬

跳槽疏忽401(k)帳戶設定 退休金恐少30萬
WSJ：跳槽時疏忽401(k)帳戶設定 退休存款恐少30萬

WSJ：跳槽時疏忽401(k)帳戶設定 退休存款恐少30萬
華美銀行上市25周年 致力幫助客戶連繫商機

華美銀行上市25周年 致力幫助客戶連繫商機

熱門新聞

位於南加好萊塢山一座豪宅遭塗鴉覆蓋。（FOX 11電視台畫面）

在加州擅自占屋超過30天可獲租賃權 若繳稅5年還可能逆權占有

2024-10-22 02:21
東灣聯合市警方尋找失蹤95歲婦人，卻意外在老婦人住家發現一具木乃伊化男屍。（取自臉書）

聯合市警方尋找失蹤95歲婦人 卻發現她家馬桶上坐著一具木乃伊化男屍

2024-10-23 21:09
東灣聯合市警方尋找失蹤95歲婦人，卻意外在老婦人住家發現一具木乃伊化男屍。（取自臉書）

尋找加州失蹤老婦 驚見她家馬桶坐著半木乃伊男屍

2024-10-24 12:51
繼「永恆加州」後，又有一個以科技業人士為主的團體計畫在蘇諾瑪縣小鎮柯洛維德爾建設烏托邦。（取自X）

科技富豪又創烏托邦 灣區酒鄉打造夢想社區「艾斯梅拉達」

2024-10-21 02:20
舊金山前Westfield購物中心的命運，將由11月14日舉行的拍賣決定。(截取自電視畫面)

舊金山前Westfield購物中心 11月14日法拍

2024-10-22 13:15
蒙洛公園市警局的Model Y警車。（蒙洛公園警局）

特斯拉當警車 開上路肩追歹徒 會自動煞停

2024-10-23 17:51

超人氣

更多 >
曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神
西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存
華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作
高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業
隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗