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庫市 外灘18號 餐廳金秋酬賓特價活動即將於11月3日到期

工商訊
外灘18號招牌美食，「紅燒美人腿」汁稠Q 彈，桌桌必點。
外灘18號招牌美食，「紅燒美人腿」汁稠Q 彈，桌桌必點。

Cupertino 「外灘18號」餐廳，為慶新張，特別推出的「金秋酬賓特價活動」即將在11月3日截止，尚未前往享受優惠的僑胞，盼把握良機早日預約前往。

金秋酬賓活動，包括：「外灘套餐」原價80元，周間光臨僅58元，周末68元，，5式套餐組合，集結了店內多種招牌菜式，足2-4 人享用。另外～世界日報讀者，憑廣告或新聞稿前往堂食用餐，不論消費金額多寡，隨餐贈送店內招牌甜品乙份。

「外灘套餐」5種菜式分別為：

套餐1─江南第一蹄，芥菜冬笋肉丝，上海炒青菜，西湖牛肉羹，米飯（2份），甜品三種任選一種。

套餐2─酸菜鱼片，螞蟻上樹，熗炒包心菜，凉拌土豆絲，米飯（2份），甜品三種任選一種。

套餐3─紅燒划水，爛糊白菜，上海熏鱼，雞蓉玉米羹，米飯（2份），甜品三種任選一種。

套餐4─清燉獅子頭（大份）香菇面筋，芹菜香乾肉絲，蒜蓉拌黄瓜，米飯（2份），甜品三種任選一種。

套餐5─鹹蛋黄焗大蝦，蟹粉豆腐，九層塔茄子堡，元盅土雞湯，米飯（2份）甜品三種任選一種。

物價飛漲的灣區，大家不難發現、外出出餐有愈來愈吃不起的感覺，一個四口之家，隨隨便便點幾個菜，可能就會消費上百元，外灘18號餐廳，不僅菜色美味好吃，更兼顧了大眾的荷包，5式套餐組合含附米飯及甜點，真的是經濟實惠又飽足。（特價僅限堂食）

餐廳於每日上午10時至下午2時30分，供應正宗台式及上海點心，每日現磨的有機甜/鹹豆漿、油條、甜/鹹飯糰、小米粥、大米粥、煎餅、韮菜盒子、川味醬肉包、上海肉粽、糯米燒賣、鮮肉小籠湯包、川味鮮肉小餛飩、薺菜大餛飩、開陽蔥油拌麵、紅燒牛肉麵、陽春麵、雞絲涼麵、牛肉捲餅、蔥油餅、老上海春捲等。

中午為方便上班族忙碌的工作行程，日日供應「商業午餐」，葷素搭配，營養美味，菜式繁多，任君挑選。外灘18號餐廳，敬備2個高級貴賓廳，最適合生日，家庭及商務聚會，無低銷卡拉OK 無限歡唱、餐廳尚推出3哩之內免費送餐到府服務。（3哩之外酌收油費）

餐廳七日營業，地址：19634 Steven Creek Blvd., Cupertino CA 95014，預約洽詢專線：408-255-1288。

掃碼瀏覽「外灘18號」供應的所有上海美食。
掃碼瀏覽「外灘18號」供應的所有上海美食。
為上班族特別推出的「商業午餐」葷素搭配，營養好吃。
為上班族特別推出的「商業午餐」葷素搭配，營養好吃。
每日上午10時供應台式早點燒餅、油條、每日現磨豆漿、甜/鹹飯糰等。
每日上午10時供應台式早點燒餅、油條、每日現磨豆漿、甜/鹹飯糰等。

灣區 小米 世界日報

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