風水名師李瑞蓉「堪輿美學風水講座」上周六在僑教中心圓滿舉行

僑教中心主任莊雅淑致歡迎詞。

「我見青山多嫵媚、料青山見我應如是」風水名師李瑞蓉，應北加州 急難救助協會-Cupertino之邀，在南灣僑教中心，舉辦了一場「堪輿美學免費風水講座」吸引了大批僑胞前往聆聽。

僑教中心主任莊雅淑、僑務委員李文雄、世界日報總經理李銘濱、前僑務委員呂玉貞、庫比蒂諾前市長胡宜蘭、前聖馬刁獅子會會長吳曉雯，應主辦單位之邀到場參加，場面熱烈。

北加 州急難救助協會庫比蒂諾分會會長汪昌泰表示，急難救助協會的成立，是在僑胞在發生危難時，能第一時間給予幫助，此次舉辦講座的目的，就是希望長輩的後事能提早預作規劃，不僅可以節省費用和精力，同時也能避免意料之外的麻煩。

僑教中心主任莊雅淑在致詞時，首先讚揚了風水講座的意義，接著說「許多僑界朋友關注風水對個人、事業與人生的影響。感謝台大外文系畢業的李瑞蓉老師，對風水的深入研究。希望大家都能受益於她的指點，找到新的生活方向。」

講座中，李瑞蓉介紹了舊金山灣區 的獨天獨厚的風水格局。尤其是金門大橋附近的地理環境，猶如「天門開，地戶鎖，下方三個勾環相連」。她表示，這樣的地型在全球極為罕見，因此從風水角度來看，灣區被稱為「三元不敗之地」。「福地福人居」居住在灣區的僑胞是非常有福氣的。接著透過灣區墓地及其周遭山水的圖片，詳細講解了如何挑選優質的陰宅風水，及應該避免的關鍵要素。

針對現代流行的環保殯葬方式，如樹葬、花葬和海葬，她分享了幾個風水案例。她表示，灣區地大物博選擇這種葬法的人不多，但在海島國家台灣而言，因政府大力推行，選擇樹葬、花葬或海葬的人非常普遍。當然有些人是基於宗教信仰，她個人完全尊重，但提醒大家慎重考慮，做出決定後不要後悔。

人的一生，除了命、運外風水的選擇尤其重要。為什麼有些人出生富貴，有的人卻貧困潦倒了一輩子，為什麼有的人官運亨通，有的人卻屢屢受挫，為什麼有些人平安健康、家庭幸福，而有些人卻求助無門，無依無靠。這一切的一切除了和居住的「陽宅」風水有關外，祖先的安葬之所，更是「重中之重」，

祖先的骸骨是造成子孫遺傳的根源，這是有科學驗證的。祖先駭骨若能得到生氣，基於「量子糾纏的效應」子孫就會承受優良的影響。因此，墓穴環境選的好，除了先人的神靈能就地取得安息外，子孫也能蒙受繁榮昌盛。

李瑞蓉老師現任中國命運協會副理事長、中華周易應用文化學會副理事長、中國五術風水命理學會副理事長、中華兩岸風水生基交流協會發起人等職。她此行將在灣區停留至10/29/24 日，灣區僑胞若有任何風水諮詢需要，可電

408-568-0006。