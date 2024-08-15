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MUNI 地鐵雙峰山隧道關閉進行維修 8月22日至29日關閉八天

工商訊
Muni 地鐵雙峰山隧道關閉進行維修工程。
Muni 地鐵雙峰山隧道關閉進行維修工程。

雙峰山(Twin Peaks) 隧道已有超過100年的歷史，為了適應時代和Muni系統的需求，需要一些維修工作。Muni最近完成了一次全面隧道的結構檢查。 檢查結果顯示隧道對於乘客和工作人員來說是安全的，但隧道內的兩個區域將在今年夏天需要進行一些維修工作。

Muni已經在今年6月和7月兩個周末關閉隧道進行維修工作，8月是第三次全日關閉，時間是從8月22日星周四至8月29日周四，爲期八天。

8月19日周一，是舊金山聯合校區新學年開學的第一天，Muni鼓勵家長提前做好出行計畫，儘量提早搭乘Muni公車，避免搭車高峰期，確保學生能準時到校。家長也可以上網登記，接收關於去每間學校的Muni路綫資訊，網址是 SFMTA.com/Muni2School。

服務影響

關閉時間：8 月22 日至 29 日 (全日)

West Portal

Forest Hill 地鐵站將全天關閉，請在地面轉乘 K、L 或 M 線巴士。

M 線巴士和 K 線巴士將在 Balboa Park 和 Church 站之間運行，包括停靠 West Portal、Forest Hill、Castro 和 Church 站。

L 線巴士將在舊金山動物園與 Church 站之間運行，包括停靠 West Portal、Forest Hill、Castro 和 Church 站。

S Shuttle 列車將在 Castro 站與 Embarcadero 站之間提供額外服務，包括會停靠所有經過的地鐵站。

J、N和T線列車將照常運行，可以轉乘 Muni 地鐵列車，並且在 Castro 或 Church 站轉乘 K、L 和 M 線巴士。

完成這些維修工作後，舊金山交通局將繼續對隧道進行定期檢查，並預計在未來5到10年內進行額外的改進，以確保隧道的長期安全和可靠性。

瞭解更多詳情，可以瀏覽項目網站 SFMTA.com/TunnelClosure。

瞭解更多詳情，可以瀏覽項目網站 SFMTA.com/TunnelClosure。
瞭解更多詳情，可以瀏覽項目網站 SFMTA.com/TunnelClosure。

地鐵站 舊金山 動物園

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