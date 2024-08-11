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名人假期 西西里島與南義之旅 10/14首發特價團

工商訊
壯麗的 Amalfi Coast 海岸線，每一轉彎都是一幅生動的畫作。
壯麗的 Amalfi Coast 海岸線，每一轉彎都是一幅生動的畫作。

是否曾想漫步在南義大利與西西里島，去感受古老文明與自然奇觀的無限魅力。北美華人旅遊業享有44年盛譽的名人假期，精心設計的全新「西西里島與南義大利 12天」於2025年正式推出，今秋將以首發特價團登場，費用僅3700元起，2024年10月14日率先出團。

當降落在充滿歷史韻味的那不勒斯時，每個街角和熙攘的市集都散發著咖啡與海風的香氣，開啟義大利之旅的第一步。笫三日前往蘇連多半島的阿瑪菲海岸 (見圖) ，坐擁全長 50 公里的沿海公路，深受藝術家、名人和皇室的青睞。沿著崎嶇的海岸線前行，沿海城鎮和中世紀村莊，全都貼著高聳的崖壁而建，萬般風情令人心曠神怡。在此探訪古老的大教堂和狹窄的石板路，感受地中海的熱情與悠閒。傍晚返回那不勒斯乘坐夜航渡輪前往西西里島。

行程中，從阿格里真托出發前往著名的神廟谷，這裡是古希臘神廟遺跡的聚集地，可近觀並接觸到宏偉壯麗的建築，感受古希臘文明的神聖與輝煌。這片考古區無疑是愛好歷史與文化的旅客們的一大亮點。隨後，將前往歐洲最大且最活躍的埃特納火山，可參加自費活動，近距離感受這座火山的震撼風貌。在火山腳下，還可參觀當地農莊並品嘗自製的蜂蜜和橄欖油。接下來前往卡塔尼亞，這座城市融合了豐富的歷史與現代的活力，擁有眾多令人驚嘆的建築與景點。

名人假期指出，該公司特別升級了這次旅行團的餐食安排，當地美食中，無論是新鮮的海鮮料理，還是地道的義大利麵和披薩，均將走進當地知名餐廳體驗正宗美食，更深入了解南義與西西里島的飲食文化。

為了確保團員在旅途中得到最舒適的休息，名人假期精心挑選四星級豪華酒店，設備齊全，提供優質服務。專業團隊擁有豐富的經驗和熱情，都將用心服務，讓團員們在這次南義與西西里島的旅程中，感受其獨特魅力之外，於每一個景點都能獲得專業的講解和引導，充實且有意義。

「高貴不貴，名人品味」向為名人假期的口碑標幟，致力提供細緻的服務、高級的品質和優惠的價格，更重視每一位客戶的旅行體驗。等不及想踏上「西西里島與南義大利 12天」驚喜與感動之旅者快電 800-345-1688， 查詢更多「名人假期」精彩行程可上網www.PEONYTOURS.com。

義大利 咖啡 華人

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名人假期西西里島與南義之旅 特價團10/14首發

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