四季酒業公司舉辦飛天茅台品鑑會

在灣區 的盛夏時節中，美國四季酒業公司在Palo Alto著名的The Sea by Alexander's Steakhouse舉辦了盛大的茅台酒品嚐晚宴。這次活動聚集了眾多社區名流和商業精英，以及來自舊金山 地區的知名餐飲和零售經理人，如Cask，海底撈，韓亞龍超市的代表等。這次由美國四季酒業公司精心籌備許久的盛宴亮點是飛天茅台，一款享譽中外的醬香型白酒。賓客們受邀體驗並品嚐其獨特風味，感受到萬里之外中國百年名釀的魅力，從而加深對中國文化的認知。

四季酒業公司的負責人表示，本次晚宴旨在提升茅台在美國舊金山市場的品牌知名度與影響力，促進茅台與美國消費者之間的深度交流與互動。這不僅是一場味覺的盛宴，更是一場文化的交流。

自1982年成立以來，美國四季酒業公司已成為美國最具歷史的亞洲酒類進口商之一。 40多年來，他們為美國市場引進了許多來自中國和亞洲的知名酒品。四季酒業公司不僅將這些名酒帶到美國消費者的餐桌上，更成功將茅台這一中國著名白酒推廣到北美市場，讓當地民眾有機會品嚐到富有歷史氣息的醬香濃醇。