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上海朵雲軒拍賣有限公司2024秋季美國公開徵集舊金山站

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陸儼少作品「黃山松雲」。
陸儼少作品「黃山松雲」。

上海朵雲軒拍賣公司將於8月15日在舊金山San Francisco Airport Marriott Waterfront會議室（1800 Old Bayshore Highway , Burlingame , CA 94010），8月16日(周五)敬請電話預約，徵集中國歷代名家書畫、名人信劄、文玩雜項、金石碑帖等拍品，歡迎預約恰談。

1993年謝稚柳先生為朵雲軒敲響中國大陸藝術品拍賣第一槌。至此開啟了中國藝術品市場的新紀元。30餘年來朵雲軒在全球各地藝術家與藏家支持下，創下了諸多佳績。時至今日，上海朵雲軒拍賣公司已經成為中國大陸標誌性的藝術品拍賣公司之一。

百年老字號朵雲軒成立於光緒二十六年（西元1900年），至今已走過兩個甲子，朵雲軒一直致力於中國歷代書畫的發展，堅持將優秀的藝術品帶給各位藏家。其中張大千、齊白石、傅抱石、徐悲鴻、劉海粟、林風眠、吳冠中等在朵雲軒拍賣公司的表現尤為突出。齊白石《高立千年》成交價8050萬元、張大千《煙江疊嶂》5232.5萬元《晴麓橫雲》3105萬元、徐悲鴻《柳蔭三駿》2016萬元劉海票《黃山雲海》3852.5萬元、徐渭《雜花卷》3277.5元萬、項聖謨《江山無盡卷》2300萬元。在這些正是多年來世界各地藏家對於上海朵雲軒拍賣公司的支持與信賴。

海派書畫作一直都是朵雲軒重點推薦與發展的對象。吳湖帆、謝稚柳、陳佩秋、唐雲、程十髮作為海派的代表，拍賣紀錄屢創新高。在朱昌言先生珍藏系列專場中《四季花開》《荷花鴛鴦》《南山一望松》等多件上千萬拍品不計其數。吳湖帆《萬松金闕》更以4945萬元的高價刷新紀錄。除此之外，董其昌、文徵明、沈周、八大山人、王譯等諸多千萬級的名家大師真跡也為朵雲軒錦上添花。文微明《溪山清卷》7475萬元、陳洪綬《花鳥草蟲冊頁》4577萬元、徐渭《雜花卷》3277.5萬元等。

這些年來，書法與名人信劄在朵雲軒同樣屢創新高。朵雲軒先後推出過「彭城珍藏」、「張大千致友人書信」等名人信劄拍賣。孫中山、胡適、魯迅、弘一、郭沫若等書法藏品拍賣成交價皆轟勤一時。

洛杉磯、舊金山與中國藝術有著深厚的淵源。張大千曾定居加州近十年，創作出了一系列令人歎為觀止的作品，舉辦過多場畫展。上海朵雲軒2024秋季拍賣舊金山站，由多位具資深經驗專家團隊開展徵集古董藝術品。公開徵集活動訂於8月15日（周四）在舊金山機場水岸萬豪酒店(San Francisco Airport Marriott Waterfront, 1800 Old Bayshore Hwy, Burlingame, CA 94010)免費鑒定、估價。預約聯絡人：張先生(0086)189-305-15516（微信同號）歡迎去電諮詢。

吳湖帆 作品「萬松金闕」。
吳湖帆 作品「萬松金闕」。

拍賣 舊金山 書法

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