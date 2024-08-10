褐藻糖膠有助降低肥胖造成的慢性炎症

6月22日立川大介醫學博士應邀在香港出席健康講座。

肥胖不僅是一個美學問題，更給人們帶來多種潛在的健康危害，現已被認定為一種慢性炎性狀態。隨著體重的增加，脂肪細胞積累並釋放出炎性細胞因子，這些炎性細胞因子進而引發其他參與代謝的主要器官和組織（包括肝臟、肌肉、胃腸道、胰腺，甚至是大腦）表現出不同程度的炎症反應。 全身慢性炎症進而影響正常細胞代謝，增加諸多疾病的患病風險，如心腦血管疾病、糖尿病、肝臟疾病以及增加患癌的風險。

良好的生活習慣有助於維持免疫系統激活和降低體內炎症的水平，從而預防和緩解慢性炎症和肥胖等相關問題。

適當運動：適量的運動可以促進身體血液循環和免疫系統的正常運作，有助於預防和緩解慢性炎症。 研究表明，長期的有氧訓練能顯著降低體內炎症水平，同時提高免疫細胞的活性，增強身體的抵抗力。 但需要注意的是，過度的運動可能導致身體產生過多的自由基，反而加劇炎症。

研究表明，通過調整肥胖患者的飲食習慣，控制膳食炎症指數，可以減少炎症反應和促進脂肪的代謝。 進而可以幫助降低血糖、胰島素和膽固醇的水平，減少腰圍和體重，降低肥胖、2型糖尿病和心血管疾病 的風險以及降低細胞變異的風險。

多喝茶：茶類是一種常見的抗炎飲品。 茶葉中的茶多酚具有明顯的抗氧化和抗炎作用，不僅能預防慢性炎症，還具有保護心血管、降低膽固醇和調節血壓等作用。 同時，綠茶中的兒茶素可以抑制細胞的自由基生成和DNA氧化損傷，達到保護身體健康的效果。

多食用優質褐色海藻類食物。 褐色海藻類包含褐藻糖膠，有助於支持免疫系統健康和支持肥胖和體內炎症的水平正常並提高生活品質。

作為市場唯一日本 健康與營養食品協會[JHFA]認證的海之滴褐藻糖膠，20年銷售遍佈全球45國，擁有無數成功實證追蹤。 海之滴嚴選日本沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉及巴西 蘑菇菌絲體，採用嚴格科學混合比例，研製出活性原高於獨立使用的產品，提供全方位的免疫健康支持。 最新推出突破性褐藻糖膠全新配方【限量版】，新加入珍稀龍目昆布褐藻糖膠。 【限量版】經日本秋水堂若宮醫院副院長立川大介醫學博士與國立九州大學宮崎義之教授7年研究，日本完成獨家免疫功效專利註冊，支持提高抗體免疫應答調控，效果更快速，特別適合長期治療需維持免疫健康人群服用。

海之滴粉末型褐藻糖膠加入綠茶成分因而含有豐富的兒茶素、茶多酚、茶氨酸等抗氧化物質，有助於保持每日免疫健康。有關更多海之滴的產品信息，請訪問官方網站[www.kfucoidan.com]或致電1-888-482-5888索取產品目錄以及免費試用。