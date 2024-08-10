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慧門禪師行誼紀事

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慧門禪師1997年，興辦台灣佛教力行學院、佛教解脫道研修所。 1998年開山創立百丈山力行禪寺
慧門禪師1997年，興辦台灣佛教力行學院、佛教解脫道研修所。 1998年開山創立百丈山力行禪寺

如夢眾生多煩憂，來往生死幾時休，禪定般若不外求，蓬裡禪修悟妙有，慧解經由聞思修，門路識得生死休，法音微妙常宣流，師度群倫不計秋。

慧門禪師，俗姓江，台灣嘉義人。曾任國立中興大學副教授、私立台北醫學大學客座教授、國立台東大學兼任副教授。廣學多聞，自西元1980年精進師佛習禪12年，不定期閉關參學。深研南北藏傳佛法諸教派，而所專修與闡述發揚則於禪宗，修行弘法已逾40餘年。

慧門禪師於1991年4月入釋門。為臨濟下42世及曹洞下48世傳人。緣仰止宗杲「寧以此身代眾生受地獄苦，終不以佛法當人情」之志，景行「常」握竹篦為應機之器，靈活運用看話逼拶絕活，開展宗風。

1997年，興辦台灣佛教力行學院、佛教解脫道研修所。 1998年開山創立百丈山力行禪寺。 2018年起先後創辦 「看話參禪」吉隆坡、台北參禪中 心。慧門禪師多次受邀赴大陸多處寺院大學、香港、馬來西亞、新加坡、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭等世界各地弘法，主持禪七或舉辦工作坊，從禪師受益者眾多。慧門禪師靈活運用逼拶、提撕、 話頭先行等禪宗法門獨有手段，鍛鍊學人，激發疑情，講解參禪法門訣竅，解決學員實修中遇到的困難障礙，深受海內外禪和子歡迎，聞法參修如飲甘露。禪師以生動活潑現代語言，引導學人將「看話參禪」方法，運用於日常生活起心動念處，克服煩惱妄想，養成健康人格。這種簡單的禪法法學人更能將持續之靈活運用融於日常生活中，以提升自己的生命品質和能量。

百丈山力行禪寺座落於台灣花蓮，2002年起每年固定贊助春、冬兩季各連續十期禪七。 2004年起慧門禪師應邀至世界各地弘法贊助禪七，本山由此改為每年12月1日起七，連續七至九期至今。綜計禪師1991年至2020年所舉辦之禪學營及工作坊已達1766場，計5628日次。以禪宗傳承千年之開悟法門挽救現代社會之弊，不只是桃李滿天下，亦是大慈大悲之舉。

禪師著作有：「禪觀有情世界」、「借殼指月-飛躍看話禪﹙一～五﹚」、「大圓滿禪定休息﹙一、二﹚」、「看話參禪法要」、「看話參禪作工夫」、「疑情轉壇經」。

百丈山力行禪寺官網網址：https://viriyachan.org/。

百丈山力行禪寺YouTube頻道：https://www.youtube.com/@yenzhong。

慧門禪師於1991年4月入釋門。為臨濟下42世及曹洞下48世傳人。
慧門禪師於1991年4月入釋門。為臨濟下42世及曹洞下48世傳人。

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