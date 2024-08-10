我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運女子400公尺接力 美將理查森第4衝到第1「勝者之瞪」

巴西61死失事飛機陷「死亡螺旋」 專家分析可能原因

中國嘉德2024秋季拍賣會北美徵集之旅上拍評估免費諮詢服務 為每件藝術藏品保駕護航

工商訊
張大千（1899-1983） 秋曦圖。
張大千（1899-1983） 秋曦圖。

8月17日中國嘉德徵集團隊將啟動2024秋季拍賣會北美徵集之旅，將先後奔赴舊金山洛杉磯與紐約三大城市。北美徵集將於8月17日到訪舊金山、8月20日到訪洛杉磯，8月23日到訪紐約。相約舊雨新知，尋訪藝術珍品。

中國嘉德國際拍賣有限公司1993年成立於北京，具有三十餘年的中國文物藝術品經營管理經驗，每年定期舉辦春季、秋季大型拍賣會以及「嘉德四季」拍賣會和網絡拍賣會。2023年，中國嘉德北京及香港全年總成交額62億元人民幣。中國嘉德專業而傑出的藝術品銷售團隊，為每件藏品量身定製出售策略，同時致力於為藏家提供卓越的服務及意見，竭誠為藏家提供上拍評估與免費咨詢服務。

此次公開徵集的範圍包括中國古代書畫、中國近現代書畫、中國當代書畫、古籍善本、金石碑帖、佛教典籍、文獻檔案、信劄手稿、名人手跡、中國各時期之古錢、金銀幣、銅板、金銀錠、紙鈔、有價證券類、郵票、實寄封片、郵政史料等。誠邀北美各地的藏家朋友蒞臨現場，歡聚一堂，共話友誼，共饗藝術的美好。讓古老藝術的菁華得以保存和傳承，基於這樣共同的理想，中國嘉德與北美的藏家朋友們心有靈犀，隔洋相知。無論是在世界經濟、金融中心紐約，還是華人在海外奮鬥起航的舊金山，或是在天使之城洛杉磯，都有中國嘉德的朋友，都給予過我們很多支持和厚愛。

 感恩相伴，繼續同行。在美好的初秋，相逢在北美，共同書寫新的藝術佳話。

中國嘉德2024秋季拍賣會北美徵集日程

徵集門類：中國古代書畫、中國近現代書畫、中國當代書畫、古籍善本、金石碑帖、佛教典籍、文獻檔案、信劄手稿、名人手跡、中國各時期之古錢、金銀幣、銅板、金銀錠、紙鈔、有價證券類、郵票、實寄封片、郵政史料。

舊金山─徵集時間：8月17日（周六）10:00-12:30，14:00-18:00。徵集地點：San Francisco Airport Marriott Waterfront 1800 Bayshore Highway, Burlingame, CA 94010。

洛杉磯─徵集時間：8月20日（周二）10:00-12:30，14:00-18:00。徵集地點：Hilton Los Angeles/San Gabriel 225 W Valley Blvd, San Gabriel, CA 91776。

紐約（預約制）─徵集時間：8月23日（周五）10:00-12:30，14:00-18:00。徵集地點：中國嘉德北美辦事處505 Park Ave. 4th flr, New York, NY 10022。

敬請預約─預約電話：+1 212 308 8889。電子郵箱：[email protected]

聯繫方式─紐約辦事處：楊樂陶、塗娉婷。電話咨詢：+1 212 308 8889。電子郵箱：[email protected]

拍賣 舊金山 洛杉磯

上一則

20年IvyMax成功經驗之談創辦人魏昕老師8/17/24下午2:00談「進軍名校的規劃與攻略」

下一則

慧門禪師行誼紀事

延伸閱讀

金山921 Howard建成 可納203中等收入家庭

金山921 Howard建成 可納203中等收入家庭
北美華人會計師協會 汪光中當選會長

北美華人會計師協會 汪光中當選會長
舊金山最大批的中等收入可負擔住房落成 趕快申請

舊金山最大批的中等收入可負擔住房落成 趕快申請
築夢海外探索學堂 BeyondTOP 8/23辦全天線上學習營

築夢海外探索學堂 BeyondTOP 8/23辦全天線上學習營
北美華人會計師協會換屆 汪光中接任會長

北美華人會計師協會換屆 汪光中接任會長

熱門新聞

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華，甚至可達25萬元。（取自Pexels）

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華程度 讓人瞠目結舌

2024-08-02 19:37
灣區多家好市多已在入口的兩側擺放會員卡掃描機，掃描器背部還連接一台平板顯示器，用於核對會員卡照片與持卡人是否一致。（記者王子涵╱攝影）

Costco新規：入門刷會員卡 解決分享會員卡難題

2024-08-07 20:15
來自中國台山的33歲華人卡車司機鄺潤華（音譯，Run Hua Kuang）1日下午下班，在東屋崙家中午睡，不幸遭子彈擊中，正在ICU搶救。妹妹盼熱心市民伸援手幫助。（取自GoFundMe頁面）

北加屋崙華人卡車司機 家中睡覺遭流彈擊中 ICU搶救

2024-08-04 16:52
成立與灣區列治文市的太陽能電池板公司SunPower Corporation於本周一向法院聲請破產。（取自SunPower官網）

SunPower太陽能公司破產 華人抱怨服務差 工期長

2024-08-06 21:52
房地產網站Zillow的估價，這棟位於舊金山2950 Broadway Street的豪宅市值約3840萬元。（取自Google地圖）

可眺望金門大橋美景 50大豪宅 億萬富豪街占多數

2024-08-06 13:05
雪佛龍宣布總部將從加州遷往德州。目前的總部辦公室是租賃的，坐落在科技園區之間。（翻攝自Google Map）

又一大企業從加州出走 雪佛龍總部明年1月遷往德州

2024-08-03 11:41

超人氣

更多 >
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢
大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合
巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說

巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說
巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸

巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸