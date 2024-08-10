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20年IvyMax成功經驗之談創辦人魏昕老師8/17/24下午2:00談「進軍名校的規劃與攻略」

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IvyMax創始人魏昕老師（Shin Wei）。
IvyMax創始人魏昕老師（Shin Wei）。

世界日報之邀，IvyMax創始人魏昕老師（Shin Wei）將參與了世界日報主辦「2024 秋季升學規劃」線上講座，主題為「進軍名校的規劃和攻略分享」，時間為：8月17日（周六），下午2時至2時50分，https://shorturl.at/6Fbd6

講座中，魏老師率先介紹了2023-24學年的大學錄取資料，對各大名校的錄取率與申請人數進行了詳盡分享。諸如MIT錄取率為4.52%，Johns Hopkins University為4.59%，UCLA則為8.36%。魏老師強調，這些資料清晰地呈現出當前名校競爭的激烈態勢以及招生的趨勢走向。

隨著深入分析近些年名校招生的變化與趨勢，魏老師尤其指出頂尖大學如MIT和Georgetown已恢復SAT/ACT考試要求。同時，隨著最高法院取消平權法案，眾多頂尖大學通過作文題目來收集更多相關資訊，以適應新的招生政策。

談及招生理念時，魏老師提到，越來越多的大學通過QuestBridge平臺錄取學生，並且通過Common App申請大學的總人數較上一學年增長了7%，其中來自弱勢種族/族裔的申請者更是增加了12%。

此外，魏老師還分享了取勝策略與行動計畫，旨在助力學生構建堅實的學術基礎。他倡議學生在小學到高中階段選取具有挑戰性的課程，培養高級閱讀與寫作技能，提升問題解決能力，並參與早期的科學研究和報告寫作活動。魏老師鼓勵學生踴躍參加更多的AP課程、主題俱樂部、學術競賽以及獨立科學研究項目，以此增強自身競爭力。

通過此次講座，魏老師為家長和學生提供了珍貴的名校申請攻略，為他們未來的學術道路規劃提供了有力指引。IvyMax也將一如既往地致力於為學生提供專業的升學指導與支援，助力他們實現名校夢想。

歡迎掃描秋季升學講座二維碼，了解收看詳情。
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