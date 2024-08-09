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興奮八月 在貴騰賭場大酒店 贏大獎 以及精的采音樂會

工商訊
8月8日和9日，享受Sharon Cuneta的精采表演。
8月8日和9日，享受Sharon Cuneta的精采表演。

在貴騰賭場大酒店體驗終極夏日興奮。八月帶來更多贏大獎和享受精彩娛樂的機會。不要錯過參加刺激的三重奏轉盤大獎活動和高達50萬元的熾熱777老虎機比賽的機會。在貴騰賭場大酒店保持夏日的好運。

八月的每周六加入貴騰的三重奏轉盤大獎活動。從下午3時到晚上10時每小時都有抽獎活動，有多次機會轉動並贏取大獎。總共保證有80位贏家，興奮和機會無限。

現在至8月29日，每個周四，下午1時至6時，有高達50萬元熾熱777老虎機大賽。頭獎高達1萬5000元現金。每次大賽保證40位贏家！FORTUNE級別獎賞卡贏家，可贏取雙倍獎金金額！ROYALTY和CHAIRMAN級別獎賞卡贏家，可贏取三倍獎金金額！獎賞卡會員都可免費參加一次老虎機公開賽。

推出最新的熱點「Red Dragon漸進式百家樂！」這款令人振奮的新遊戲將傳統百家樂的刺激提升到了前所未有的高度，具有創新獎品轉輪功能。無論是經驗豐富的百家樂愛好者還是新手，Red Dragon百家樂都會帶來無與倫比的策略、懸念和獎勵。加入貴騰，成為下一個大贏家的一員！貴騰賭場大酒店獨家提供。

不要錯過貴騰賭場大酒店的精彩演出！8月8日和9日，享受Sharon Cuneta的精彩表演，8月31日，還有Johnny Yip的精采演出。門票銷售火熱，請立即訪問www.gratonresortcasino.com 購買門票。

關於貴騰賭場大酒店 (Graton Resort & Casino)

座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪縣，貴騰賭場大酒店猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。貴騰賭場大酒店隸屬於Graton Rancheria印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒餐飲，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽www.gratonresortcasino.com或致電707-588-7100。

8月31日，還有Johnny Yip的精采演出。
8月31日，還有Johnny Yip的精采演出。
三重奏轉盤大獎活動。
三重奏轉盤大獎活動。
有高達50萬元熾熱777老虎機大賽。
有高達50萬元熾熱777老虎機大賽。
最新的熱點「Red Dragon漸進式百家樂！」。
最新的熱點「Red Dragon漸進式百家樂！」。

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