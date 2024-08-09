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誤區 防治糖尿病併發症 只降糖就夠了—這兩項更關鍵

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野花牌綠蜂膠。
野花牌綠蜂膠。

同為糖尿病人，為什麼有的人患病不到10年就有了併發症，而有的人患病40年依然健康，真正做到了帶糖長壽！其實，想要全面預防糖尿病的併發症，只關注血糖是遠遠不夠的！    

血糖維持在較低水情確實能降低糖尿病所致的腎臟和眼部併發症，但是對那些患有2型糖尿病的人來說，同時控制血壓和膽固醇水平才是降低心臟疾病與中風發病風險的主要方法。高血壓、血脂異常、血液黏滯度高均會增加心血管的發病風險。

為什麼百萬糖友選擇野花牌綠蜂膠？

大量實驗研究和臨床實踐證明，巴西【綠蜂膠】對糖尿病有非常好的輔助治療及防治併發症的作用：  

1.血糖血脂雙平衡：綠蜂膠中的黃酮類、萜烯類化合物對胰島細胞起保護作用，同時促進利用外源性葡萄糖合成肝糖原的作用和雙向調節血糖的作用；梓醇、蝶芪等物質具有明顯降血脂作用。

2.保護和清理血管：綠蜂膠被譽為「血管清道夫」，能有效改善毛細血管的通透性，遏止血管硬化，改善微循環，並對高血脂、高膽固醇有明顯調節作用，有助於預防糖尿病的併發症。

3.天然免疫力強化劑：綠蜂膠能強化免疫系統，增強免疫細胞活力，對胸腺、脾臟及整個免疫系統功能調整，增強人體抗病力與自愈力。

4.綠蜂膠的抗氧化作用：糖尿病患者常常面臨氧化應激的挑戰，因為高血糖水平會導致體內自由基的產生增加，從而損害細胞和組織。綠蜂膠的抗氧化作用，可以幫助清楚自由基，減輕氧化應激的影響，從而降低併發症的發生率。

可見，綠蜂膠的最大特點是其不僅能降糖，而能從併發症的源頭——血管、神經、代謝、免疫四大系統進行根本上的保護和調節。真正做到綜合防治併發症，避免多藥同服。

野花牌綠蜂膠由巴西野花蜂業國際有限公司研發生產，是巴西第一家大型現代化生產商，壟斷了巴西95.8%以上的頂級綠蜂膠為原料，利用獨家專利的無酒精超臨界超高類黃酮萃取技術，嚴格按照HACCP食品安全標準程序，經過1-2年加工製取而成，產品無酒精，無蜂蠟，不含任何重金屬和農殘留，完整保留了綠蜂膠中的活性成分，深受全球消費者的信賴，四十多年來始終是北美銷量第一的蜂膠品牌。

爲了家人的健康，請務必選擇通過正規官方實驗室檢驗的蜂膠産品！

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併發症 巴西 中風

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