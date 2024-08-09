我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：賀錦麗領先川普5個百分點

中國國安部：某些國家以「留學」為餌引誘陸生「反華」

疼痛不分季節 有效舒緩腰頸背部疼痛杉釦富遠紅外線理療墊 幫助您舒緩長期疼痛的困擾

工商訊
杉釦富遠紅外線理療墊。
杉釦富遠紅外線理療墊。

「脊椎不好，百病生」，以中醫的角度，脊椎兩側分怖著許多重要的穴位，同時也是人體的下水道，以西醫而言，脊椎是支撐身體、控制活動功能和保護神經組織的重要人體結構之一。現代人多有脊椎、腰、背、肩頸疼痛問題，杉釦富遠紅外線理療墊，利用現代科學的高效能遠紅外線，增加血液循環，達到中醫針灸、拔罐、艾灸、熱敷的治療效果，而且定時、定溫，方便好用，在家或在公司上班任何時間皆可使用，省去舟車勞頓的時間和金錢，對於長年受到腰、椎疼痛的人來說，是一方便而有效的良方。

遠紅外線對於腰、膝、背部疼痛的療效已被西醫及復健廣泛研究和証實。以下是遠紅外線對這些疼痛部位的療效：

1.腰部疼痛：遠紅外線能夠促進血液循環，減輕腰部肌肉的緊張和炎症。它可以舒緩腰部肌肉痛和僵硬，並促進腰椎間盤的修復。

2.膝部疼痛：遠紅外線能夠加速膝關節周圍的血液循環，減少關節炎的發炎和腫脹。它可以舒緩膝關節疼痛和僵硬，並促進軟骨組織的修復。

3.背部疼痛：遠紅外線能夠深入肌肉組織，促進血液循環和細胞代謝。它可以減輕背部肌肉的緊張和炎症，舒緩背部疼痛和不適。

4.頸部疼痛：頸部疼痛通常與肌肉緊張有關，而遠紅外線能夠深入組織，促進肌肉的放鬆。它可以幫助減少肌肉緊張和壓力，減輕頸部的不適感。

這些部位的疼痛通常與肌肉緊張、炎症或組織損傷有關。遠紅外線能夠深入組織，促進血液循環、舒緩肌肉緊張和炎症，從而減輕疼痛和促進組織修復。

位於舊金山中半島的杉釦富遠紅外線產品公司，專営進口多項台灣高品質遠紅外線溫熱理療產品，多項產品認証，其中另一明星產品--遠紅外線免加水足浴桶，也是長期受到廣大消費者喜愛，「人老腳先衰，樹枯根先竭」，腳部保養也是非常的重要。現在SC-801（基本型）遠紅外線足浴桶特別優惠價：499元（電話訂購特別優惠，不含網路訂購），原價：599元）110V，定時、定溫，隨插即用，最佳質量，一年保固。產品詳細說明及訂購網址：www.shinecous.com或撥打TEL：650-999-0988、888-666-6048產品訂購諮詢專線。父母的健康，就是兒女的幸福。

SC-801（基本型）遠紅外線足浴桶。
SC-801（基本型）遠紅外線足浴桶。
杉釦富遠紅外線理療墊 VS 大型藥局販售之電熱毯。
杉釦富遠紅外線理療墊 VS 大型藥局販售之電熱毯。

關節 舊金山

上一則

舊金山關校信息不透明 華裔家長焦慮 擬赴教委會抗議

延伸閱讀

埃及木乃伊面目猙獰如「在尖叫」 研究：可能在痛苦中死亡

埃及木乃伊面目猙獰如「在尖叫」 研究：可能在痛苦中死亡
杉釦富遠紅外線理療墊 舒緩腰頸背痛

杉釦富遠紅外線理療墊 舒緩腰頸背痛
阿伯舉重不輸少年 專家揭「挑戰成功關鍵」：60歲是重要關卡

阿伯舉重不輸少年 專家揭「挑戰成功關鍵」：60歲是重要關卡
6招檢測肌少症 6招教你增肌

6招檢測肌少症 6招教你增肌
快看世界／橄欖球女將 打破身材刻板審美：肌肉很美

快看世界／橄欖球女將 打破身材刻板審美：肌肉很美

熱門新聞

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華，甚至可達25萬元。（取自Pexels）

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華程度 讓人瞠目結舌

2024-08-02 19:37
灣區多家好市多已在入口的兩側擺放會員卡掃描機，掃描器背部還連接一台平板顯示器，用於核對會員卡照片與持卡人是否一致。（記者王子涵╱攝影）

Costco新規：入門刷會員卡 解決分享會員卡難題

2024-08-07 20:15
來自中國台山的33歲華人卡車司機鄺潤華（音譯，Run Hua Kuang）1日下午下班，在東屋崙家中午睡，不幸遭子彈擊中，正在ICU搶救。妹妹盼熱心市民伸援手幫助。（取自GoFundMe頁面）

北加屋崙華人卡車司機 家中睡覺遭流彈擊中 ICU搶救

2024-08-04 16:52
成立與灣區列治文市的太陽能電池板公司SunPower Corporation於本周一向法院聲請破產。（取自SunPower官網）

SunPower太陽能公司破產 華人抱怨服務差 工期長

2024-08-06 21:52
房地產網站Zillow的估價，這棟位於舊金山2950 Broadway Street的豪宅市值約3840萬元。（取自Google地圖）

可眺望金門大橋美景 50大豪宅 億萬富豪街占多數

2024-08-06 13:05
雪佛龍宣布總部將從加州遷往德州。目前的總部辦公室是租賃的，坐落在科技園區之間。（翻攝自Google Map）

又一大企業從加州出走 雪佛龍總部明年1月遷往德州

2024-08-03 11:41

超人氣

更多 >
這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？

這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？
巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」
1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職
巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分

巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分
中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣

中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣