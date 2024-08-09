疼痛不分季節 有效舒緩腰頸背部疼痛杉釦富遠紅外線理療墊 幫助您舒緩長期疼痛的困擾

杉釦富遠紅外線理療墊。

「脊椎不好，百病生」，以中醫的角度，脊椎兩側分怖著許多重要的穴位，同時也是人體的下水道，以西醫而言，脊椎是支撐身體、控制活動功能和保護神經組織的重要人體結構之一。現代人多有脊椎、腰、背、肩頸疼痛問題，杉釦富遠紅外線理療墊，利用現代科學的高效能遠紅外線，增加血液循環，達到中醫針灸、拔罐、艾灸、熱敷的治療效果，而且定時、定溫，方便好用，在家或在公司上班任何時間皆可使用，省去舟車勞頓的時間和金錢，對於長年受到腰、椎疼痛的人來說，是一方便而有效的良方。

遠紅外線對於腰、膝、背部疼痛的療效已被西醫及復健廣泛研究和証實。以下是遠紅外線對這些疼痛部位的療效：

1.腰部疼痛：遠紅外線能夠促進血液循環，減輕腰部肌肉的緊張和炎症。它可以舒緩腰部肌肉痛和僵硬，並促進腰椎間盤的修復。

2.膝部疼痛：遠紅外線能夠加速膝關節 周圍的血液循環，減少關節炎的發炎和腫脹。它可以舒緩膝關節疼痛和僵硬，並促進軟骨組織的修復。

3.背部疼痛：遠紅外線能夠深入肌肉組織，促進血液循環和細胞代謝。它可以減輕背部肌肉的緊張和炎症，舒緩背部疼痛和不適。

4.頸部疼痛：頸部疼痛通常與肌肉緊張有關，而遠紅外線能夠深入組織，促進肌肉的放鬆。它可以幫助減少肌肉緊張和壓力，減輕頸部的不適感。

這些部位的疼痛通常與肌肉緊張、炎症或組織損傷有關。遠紅外線能夠深入組織，促進血液循環、舒緩肌肉緊張和炎症，從而減輕疼痛和促進組織修復。