佛門寺新一期中文禪修班即將開課

佛門寺座落於Lafayette的小山丘上，在舊金山市以東二十五英哩，環境清雅，杉木靈秀，是禪修學佛難得的佳地。

台灣中台禪寺美國舊金山 東灣分院佛門寺，秉持佛法慈悲濟世的精神，定期開設中文禪修班、英文禪修班、兒童青少年禪修班等課程。各級禪修班由法師親自指導禪坐，由淺至深、次第講授佛法，教導忙碌的現代人，如何以禪定、智慧來轉化煩惱，紓解壓力，如清泉淨化心靈，將佛法落實於日常生活中。

課程以十週為一期，每週上課兩小時。 前一小時由法師親自指導靜坐止觀的方法，修數息、觀息和中道實相觀；後一小時講授佛法及佛教經論，指引學人一條修習禪法及契悟心要的直接途徑。

2024年秋季新一期的中文初級禪修班將於8月31日周六開課(為期十週8/31-11/16)，上課時間為周六上午10時至12時，課後與大眾結緣美味素食午齋。禪修班學費全免，欲登記上課者，歡迎上佛門寺網站報名或來電洽詢。

因應海外信眾請求，中台禪寺開山祖師惟覺安公老和尚於2000年10月在舊金山灣區 成立海外第一家海外分院——佛門寺。佛門寺座落於Lafayette的小山丘上，在舊金山市以東二十五英哩，環境清雅，杉木靈秀，視野遼闊，來到這裡，自然就忘了塵俗的囂嚷，意定心開，是禪修學佛難得的佳地，歡迎大眾參訪，參與禪修法會活動，隨喜護持，同沾法益。

地址：3254 Gloria Terrace, Lafayette CA 94549，電話：925-934-2411，網站：https://buddhagate.org。