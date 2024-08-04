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退休年金最新開戶獎金32%-47% 開戶就賺

工商訊
理財專家黃曉東。
理財專家黃曉東。

最近一年股市波動很大，很多人的401K都縮水20%左右，讀者可以用保本又增值的退休年金給自己創造出多一點退休金嗎？身為資深財務顧問，黃曉東比較了多家的指數年金產品，現在給大加推薦這種回報最高年金的6大優點：

1. 開戶馬上有最高47%的獎金進入讀者的退休收入賬戶！當股市下跌時，你的賬戶不跌，當股市上漲時，賬戶跟著漲，而且漲的比市場的還多150%的獎金加入賬戶！10年後可以開始領取退休收入，當讀者開始後，每年收入就鎖定不會低於第一年的收入，每年還會繼續隨指數而上升！如果在55歲存入10萬元，在65歲開始領終生收入，每年可以領2萬元多，收入只漲不跌！到90多歲類計可領收入超過一百萬元。

2. 另外特別推薦有32%的開戶獎金的年金，這種年金讓讀者漲的比市場的還多250%的獎金，關鍵是開戶可馬上開始領取收入，適合60多歲-70多歲的人群，開始領收入後每年增加指數的150%！用不完賬戶裡的錢就離開了，賬戶餘額會留給受益人！這種年金的預期收入比第一種還高。

3.第3個優點，兩種年金都保本增值，沒有手續費！很適合想把401K或 IRA·的錢放在一個安全的地方，市場下跌時保本，市場上漲時可以跟者漲，想用錢可以取出，不想動就讓它繼續漲，將來可以留給後代！如果讀者的錢存銀行也可以把小筆錢變大。

4.第 4 優點，就是當需要長期照護時，兩種年金的收入都可以變成雙倍，讓讀者支付長期照護費用。

5.第5個優點，這種年金可以讓讀者鎖住指數的最高點，得到較高的利息，而且每年都可以這樣做。

6. 第6個優點，最低開戶金額只需2萬元，可從401K或IRA 轉帳，或用稅後的錢開戶，開戶後在18個月內可以繼續加錢，仍然享受32% 和47%的獎金，獎金將在8月26日結束，想抓住這個機會請盡快和他們聯繫，要免費諮詢請打電話給黃總：408-466-0232。

教育講座預定8月10日周六下午2石舉行，請報名： 408-466-0233， 找梁小姐。如果要參加網絡講座，請致電或電郵至：[email protected] 會把連接發給讀者。

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