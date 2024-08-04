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矽谷2024年七月份房地產市場動態

工商訊
專精灣區房地產買賣，2006-2023連續榮獲總裁獎的Sophie Tsang。
專精灣區房地產買賣，2006-2023連續榮獲總裁獎的Sophie Tsang。

房價中位數在5月份達到了頂峰，今年早些時候經歷了價格大幅上漲的社區，現在開始顯現出放緩的跡象。儘管預計6月會有更多房源上市，但依然遠遠無法滿足需求。聯準會可能考慮在年底前兩次降息一碼(4分之1個百分點)，可能會緩解緊張的房地產市場，預計首次降息將於9月進行。

全國房地產經紀人協會（NAR）的和解仍在等待法院的最終批准，地方多重掛牌規則計劃在8月14日之前進行更改。在此日期之後，所有掛牌將不再包含有關買方代理佣金的資訊。加州房地產經紀人協會也正在為買賣雙方制定新的表格。

接下來轉移焦點，近年來，老年人遭受財務虐待(financial abuse) 有所增加的現象令人擔憂，無論是來自陌生人還是家庭成員（本資訊由斯圖爾特地產公司Stewart Title Company提供），在房地產交易中，有幾個需要注意的警訊：

●無明顯理由，將老年人的名字從財產所有權(title)中移除

●指定的授權書(Assigned power of attorney)未正確執行，也沒有明確訂定授權給代理人的權限

●房地產由同一授予者(grantor)持有很長的期間

●支票簽名與記錄文件上老年人的簽名不符

●在老年人尚未去世的情況下，簽署的死亡轉讓契約（TOD）

●法律文件中，公證人未見證老年人的簽名

●需要將銷售或貸款收益分配給記錄所有者、借款人或賣方以外的其他人。

如果讀者有任何問題或需要房地產方面的相關資源，Sophie很樂意提供協助。Compass在全國範圍內運營，而且Sophie還有一個全國專業網絡緊密合作，網絡中包括律師、註冊會計師、財務顧問等，很樂意為讀者聯繫適合需求的專業人士。她目標是帶來真誠的關懷、卓越的房地產服務和重大的價值，以便對社區和客戶發揮積極的影響。Sophie Tsang的電郵是[email protected]，電話是650-687-7388。

房地產 降息 加州

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