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慶祝貴州茅台酒進入美國市場30周年美國大文行酒業在舊金山舉辦品酒晚宴

工商訊
美國大文行酒業張瑞群總裁在會上致詞。
美國大文行酒業張瑞群總裁在會上致詞。

中國名酒貴州茅台海外總經銷美國大文行酒業有限公司(Diamond Hong, Inc ) 日前在舊金山舉行命名為「茅台閃亮舊金山之夜」的慶會，慶祝茅台進入美國市場30週年的品酒晚宴。

貴州茅台酒品酒晚宴在舊金山市中心之米芝蓮星級日本料理Omakase Restaurant 舉行，當天有茅台酒海外總經銷美國大文行酒業總裁張瑞群伉儷、Millbrae市馮家輝市長伉儷、名人靳羽西女士、灣區僑領、商界人士、各界外國友人及新聞傳媒界朋友參加晚宴。

 晚宴由晚上六時開始，貴州茅台酒無限量供應品嚐，用茅台醇調製之雞尾酒亦源源不斷供應，再配上餐館特選的 Omakase日本美食，紅花綠葉，更襯托出茅台酒的香醇美味。

貴州茅台酒（Guizhou Moutai）是中國著名的白酒品牌，以其獨特的釀造工藝和卓越的品質而聞名於世。茅台酒釀造歷史悠久，可以追溯到漢朝。它以糯高粱、小麥和水為主要原料，經過多次發酵和陳釀，最終產生具有獨特風味的白酒。茅台酒因其香氣馥鬱、口感醇厚、回味悠長，被指定為國宴用酒，從而在國際上享有很高的聲譽。茅台酒中國酒文化的代表之一。

貴州茅台集團其生產的茅台酒種類具體分類為：系列酒、普茅、紀念酒、定製酒、陳釀、年份酒等。我們經常飲用的貴州茅台酒傳統上分「五星」和「飛天」兩個標識，其酒質完全是一樣的。酒精的度數一般有38°、43°、53°，屬醬香型白酒，都是瓷瓶包裝。

茅台酒香濃純厚，悠然綿長。茅台酒的口味可以描述為清香宜人，入口柔順。它通常帶有淡淡的花香和果香，酒體圓潤，口感細膩，餘韻悠長。茅台酒的香氣複雜而和諧，既有清新的果香，又有成熟的穀物香，給人一種自然純淨的感覺。酒精度適中，適合細細品味，能帶給飲者愉悅的享受。被業界一致推崇為 「酒中極品 」。

貴州茅台酒海外總經銷美國大文行酒業有限公司位於紐約，在南加州及北加州均設有分公司，灣區分公司設在東灣的 Union City。

大文行總裁張瑞群及夫人Mary在1995年將中國茅台引進美北美市場，以其專業的服務和良好的信譽贏得了消費者的信賴。美國大文行一路高歌猛進，開拓發展，業績蒸蒸日上，將中國茅台奠定為海外家喻戶曉的中國第一名酒，酒筵慶會上不可或缺的首選佳品。張總夫婦經常往返全美各地，舉辦名種專題研討會、品鑑會等活動，推廣宣傳茅台品牌，發揚光大。美國大文行酒業是全美最具實力、信譽最佳的酒業代理經銷商，並擁有完善的倉儲設施及運輸，總公司在紐約Brooklyn市，電話：718-832-1188。

中國茅台香飄世界。
中國茅台香飄世界。

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