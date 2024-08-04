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享受快樂退休生活 唱出美好動人旋律「樂」齢之聲-長者歌唱大賽 歡迎您來以歌會友 展現歌唱才華

工商訊

世界日報主辦，安樂居（On Lok ) 榮譽贊助之「樂」齢之聲長者歌唱大賽，即日起至8月20日接受報名，歡迎喜愛唱歌的灣區長輩，踴躍報名參加，活動分團體及個人兩組，歡迎掃描活動二維碼了解詳情，或電650-259-2058 或650-259-2068。

安樂居（On Lok ) 一向關心長輩們退休生活的規劃，2023 年曾與世界日報共同舉辦「金色年華」攝影展，獲至極大的回響，今年再次𢹂手合作「樂」齡之聲-長者歌唱大賽，希望鼓勵喜歡唱歌的長輩同胞踴躍前來，「以歌會友」唱出絢爛美麗的人生。

比賽分個人及團體，團體組參加人數需4人以上，由於純屬娛樂性質比賽，婉謝專業人士參加。

初賽將於8月24日（周六）下午1至6時在安樂居護理中心On Lok PACE East San Jose Center ( 130 N. Jackson Ave., San Jose ) 舉行，參賽之個人及團體需演唱主辦單位指定曲目一首，由評審委員評分後，選出成績優異者進入決賽。

初賽指定曲目：

團體組-茉莉花、在那遙遠的地方、康定情歌、月亮代表我的心、明天會更好、朋友（粵）、愛在深秋（粵）、一生何求（粵）。

個人組-月圓花好、何日君再來、但願人長久、月亮代表我的心、彎彎的月亮、順流逆流（粵）、人生何處不相逢（粵）、上海灘（粵）、

決賽時間為9月7日（周六）上午10時30分起在中秋嘉年華主舞台（ Main Street Shopping Center 19401 Stevens Creek Blvd., Cupertino) 舉行，並在當日下午舉辦隆重的頒獎典禮。

所有入圍者將分別演唱自選曲目一首（請勿挑選宗教及政治色彩濃厚之歌曲。

最後評選出之冠、亞、季軍，團體組可分獲800元/$500元/$300元現金奬。個人組的現金奬金額則為500元/300元/200元。參加者需自備歌曲配樂或USB 。

世界日報 入圍 灣區

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